¿Cuántos impuestos le tengo que pagar a Hacienda si mis padres me dejan un piso en herencia?

En el momento en el que una persona fallece y sus herederos van a recibir el patrimonio que les pertenece, empieza un proceso burocrático que puede resultar complejo, especialmente si no se cuenta con el adecuado asesoramiento financiero. El elevado coste fiscal que supone este proceso sumado a la infinidad de trámites burocráticos, hace que en muchas ocasiones haya quien se plantee si realmente heredar es una ventaja.

Sin embargo, las dificultades económicas no son el único problema al recibir un piso en herencia. Si hay varios herederos, la gestión puede volverse aún más compleja, generando conflictos familiares sobre la necesidad de llegar a acuerdos sobre el uso, posible venta o alquiler del inmueble. En este contexto, son varios los expertos que están arrojando luz al asunto con el fin de minimizar el impacto fiscal de recibir una vivienda heredada.

¿Cuánto hay que pagar a Hacienda por heredar una vivienda?

Si tras el fallecimiento de tus padres, en la herencia queda reflejado un inmueble, en España se deben pagar una serie de tasas a Hacienda y a las comunidades autónomas, cuyo importe dependerá de varios factores:

Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Este tributo es de competencia autonómica, por tanto, la cuantía dependerá de la comunidad en la que residía el fallecido . La base imponible se calcula sobre el valor neto del piso heredado, descontando posibles deudas pendientes y cargas. En algunas comunidades autónomas se aplican bonificaciones y reducciones en función del grado de parentesco. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia, que ofrecen un descuento del 99% para los herederos directos. Al contrario que en otras regiones, en las que el impuesto puede ser más elevado.

(ISD). Este tributo es de competencia autonómica, por tanto, . La base imponible se calcula sobre el valor neto del piso heredado, descontando posibles deudas pendientes y cargas. En algunas comunidades autónomas se aplican Es el caso de la Comunidad de Madrid, Andalucía o Galicia, que ofrecen un descuento del 99% para los herederos directos. Al contrario que en otras regiones, en las que el impuesto puede ser más elevado. Plusvalía municipal o Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). Este tributo se paga al ayuntamiento en el que se encuentra ubicado el inmueble que se va a heredar y graba el incremento del valor del suelo urbano desde la última transmisión. La cuantía dependerá del número de años transcurridos desde la última compraventa y del valor catastral del suelo.

(IIVTNU). Este tributo se paga al ayuntamiento en el que se encuentra ubicado el inmueble que se va a heredar y graba el incremento del valor del suelo urbano desde la última transmisión. La cuantía dependerá del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Pese a que la herencia en sí no tributa en este impuesto, sí lo haces si el heredero vende el inmueble en un futuro . En este caso, deberá pagar por la ganancia patrimonial obtenida, que se calcula por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición declarado en el ISD.

(IRPF). Pese a que la herencia en sí no tributa en este impuesto, sí lo haces . En este caso, deberá pagar por la ganancia patrimonial obtenida, que se calcula por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición declarado en el ISD. Gastos adicionales. Los herederos podrán estar obligados a pagar honorarios notariales, la inscripción en el Registro de la Propiedad y los gastos de gestoría si recurren a profesionales.

Cómo reducir los impuestos por heredar un piso

Gregorio Estévez, un agente inmobiliario, ha mostrado a través de un vídeo de TikTok la realidad que atraviesan miles de personas: “La mayoría de gente no tiene claro cuántos impuestos tiene que pagar a Hacienda si ha heredado un piso. Cada caso es diferente, puesto que dependerá de la herencia en sí, de la comunidad autónoma y de las circunstancias”.

El agente expone que tras el fallecimiento de tus padres entran en juego dos posibles estrategias. “Está el camino que más le gusta a Hacienda que es que le pagues 30.000 euros de impuestos y el que Hacienda no quiere que sepas, que es que tus padres van a hacer un fondo, se ponen como usufructuarios vitalicios, te hacen a ti único beneficiario y no pagas ni un solo euro de impuestos”.

De esta manera, el hijo es el nudo propietario del inmueble y no recibirá la posesión completa hasta el fallecimiento de los usufructuarios, que pueden disponer de la casa hasta ese momento. En este sentido, los impuestos pueden ser menores: se pagará el ISD por la parte del piso que aún no estuviese a nombre del heredero y no por el valor completo. Además, se pagaría el IIVTNU únicamente si hay un incremento del valor del suelo.

¿Qué pasa si no pagas el Impuesto de Sucesiones de una herencia en seis meses?

El heredero puede llegar a perder parte de los derechos que posee sobre los mismos, tales como disponer de los bienes o ejercer algunos derechos de propiedad. Además, podría llegar a ser demandado por el resto de los herederos por la demora en el pago. El beneficiario podría enfrentarse a sanciones de hasta un 150% en intereses de demora del importe no pagado.