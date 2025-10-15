Viajes del Imserso 2025: las plazas se agotan y así funciona la lista de espera

Millones de personas han disfrutado de los viajes del Imserso desde que nacieron hace ya 40 años, en 1985. En su debut se ofertaron 16.000 plazas, 19 hoteles y dos únicos destinos -Benidorm y Palma de Mallorca-; mientras que este año el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha ofrecido 879.213 plazas y más de 240 hoteles en los que los mayores podrán disfrutar del turismo de costa peninsular, insular y de escapada, que incluye circuitos culturales, naturaleza, capitales de provincia y destinos europeos, entre otras experiencias.

La temporada 2025–2026 de los viajes del Imserso salió a la venta el pasado 6 de octubre y al haber más solicitantes que plazas, los viajes han volado en tiempo récord. En esta edición, las 879.213 plazas disponibles se agotaron en menos de una semana, pese a que los precios son hasta un 50% más altos que los del año anterior.

Ante este escenario, algunos jubilados lamentan la falta de plazas en el Imserso: "Este año ya no conseguimos nada". Y desvela el motivo: "Yo sé de gente que hasta cinco viajes en el mismo año".

No obstante, esta situación no desanimó a los mayores; por ello, muchos usuarios se han quedado en lista de espera tras haberse agotado las plazas para los destinos más demandados.

Novedades en las listas de espera

Este año las listas de espera traen novedades, tal y como informan desde el diario especializado en turismo Hosteltur. La primera de ellas es que el sistema de reservas del Imserso ha realizado un cambio de color en estas listas: este año se muestran en lila en lugar del tradicional azul de anteriores ediciones.

Además, el sistema incorpora una mejora en la información disponible para los usuarios y agencias de viajes. Ahora, al añadir una salida en lista de espera, el propio sistema indica cuántas plazas están registradas en esa lista, lo que permite conocer en tiempo real la situación de la demanda.

Las listas de espera se activan cuando se producen cancelaciones, bajas de última hora o cuando los usuarios no completan el pago dentro del plazo de cinco días hábiles establecido.

¿Cómo puedo inscribirme en la lista de espera?

El primer paso es acceder a la web para reservar el viaje -Turismo Social o Mundicolor- con el usuario y la respectiva clave. Después se tendrán que buscar las plazas disponibles e identificar aquellas en color lila, es decir, las que permiten inscribirse en lista de espera.

El siguiente paso será seleccionar un viaje y elegir la opción "añadir" para acceder a la lista de espera. Por último se tendrá que introducir el DNI y la clave de acreditación para validar la identidad del interesado en acceder a estos viajes y completar el proceso de inscripción.

Estar en esta lista no garantiza una plaza inmediata, sino la posibilidad de acceder a una de ellas si se libera. En tal caso, el Imserso notificará al mayor vía SMS o correo electrónico y le indicará cómo proceder con la reserva.