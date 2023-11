El consejo de un reconocido psicólogo que te convertirá en un verdadero líder

Dirigir a un grupo de personas es una tarea mucho más compleja de lo que la gente imagina. Requiere de habilidades de comunicación, empatía y, sobre todo, de la capacidad de transmitir una visión de futuro clara y motivadora, haciendo que los incentivos de todos y cada uno de los individuos se alineen con los del equipo. Además, un líder efectivo debe ser capaz de manejar conflictos y tomar decisiones difíciles, a menudo en situaciones de alta presión y con información limitada. Todo ello sin perder autoridad y sin actuar de forma tiránica. Es un juego de pesos y contrapesos por el que es bastante complicado de transitar.

Algunas personas nacen con talento para acometer esta tarea. Estos líderes natos son capaces de inspirar y guiar a los demás naturalmente. Poseen una intuición y un carisma que les permite conectar rápidamente con la gente y ganarse su confianza. Sin embargo, haber nacido con ello, no significa que acaben por desarrollarlo. Por lo mismo, otros que no han nacido con esas aptitudes naturales para el liderazgo pueden cultivar sus habilidades, hasta el punto de aprender a liderar con verdadera eficacia; desarrollando no sólo su máximo potencial, sino también el de todas las personas que tienen a su cargo.

Por lo tanto, un buen líder, haya nacido o no con capacidades innata para el liderazgo, debe cultivar constantemente sus habilidades y adquirir nuevas. Debe aprender a escuchar, a motivar y a delegar eficazmente, y también debe estar dispuesto a admitir sus errores y aprender de ellos. Además, un líder debe tener una gran capacidad de adaptación a los cambios y ser capaz de mantener la moral del equipo alta en tiempos de incertidumbre. En resumen, el liderazgo efectivo requiere una combinación de habilidades interpersonales, capacidad de toma de decisiones y autodisciplina.

Más que una frase… un estilo de liderazgo

Adam Grant es psicólogo y divulgador, escritor bestseller, autor más leído en del New York Times. Su libro, “Piénselo de nuevo: el poder de saber lo que no sabe”, ha ocupado las listas de los más vendidos en Amazon, Apple, The Financial Times, etc. Además, Grant ha sido reconocido como uno de los 10 expertos en gestión más influyentes del mundo. Su enfoque sobre el liderazgo y sobre cómo debe comportarse un verdadero líder han sido revolucionarios.

Según Grant, “si no ayudas a las personas a desarrollar todo su potencial, estás fracasando como líder”. Según su experiencia, a la hora de dirigir a su gente, los líderes suelen caer en dos trampas igual de perniciosas para la productividad y eficiencia del equipo. Por un lado, está el fallo de ser un "animador”. Este tipo de líderes reconoce lo mejor de las personas y trata de aprovechar sus fortalezas.

No obstante, hay muchas evidencias que sugieren que, cuando nos sentimos demasiado cómodos y confiados con nuestras fortalezas, comenzamos a apoyarnos en ellas. Por lo que un equipo dirigido por un animador corre el peligro de convertir sus propias fortalezas en debilidades. Haciendo que cada uno de los miembros del equipo se centre en aquello que sabe hacer (o que sabe hacer mejor) y se olvide de desarrollar esas otras habilidades y aptitudes necesarias para llevar a cabo su trabajo cada vez mejor.

El segundo error que con más frecuencia cometen los jefes es ser un “crítico”. Los líderes que adoptan este enfoque a menudo “desinflan” a las personas que los rodean, quitándoles el ímpetu por mejorar. Si constantemente le dices a alguien que está haciendo mal esto o aquello, sin que exista cierto equilibrio o sin reconocer el mérito y el trabajo realizado en otras áreas, esta -irremediablmente- se acabará desanimando.

De acuerdo con lo que explica Adam Grant, el mejor tipo de líder no es ni el animador ni el crítico, sino el “entrenador”. Es decir, aquel que es capaz de ver más allá de las personas e identificar su potencial, sus intereses y sus debilidades; para ayudarles a desarrollar todo su potencial y para que puedan convertirse en la mejor versión de sí mismas. Para Grant, la frase que mejor resume este tipo de liderazgo, y que deberían utilizar siempre los verdaderos líderes es: “Sí, puede que hoy seas bastante bueno, pero eres capaz de ser aún mejor mañana”.

Este enfoque servirá como un estímulo para las personas, animándolas a esforzarse por mejorar y avanzar en su crecimiento personal. En lugar de sentirse cómodas en su zona de confort o de sentirse completamente incapaces y abrumadas. O sea, que dirigir así a las personas consigue motivar y promover una mentalidad de desarrollo continuo y progreso constante.