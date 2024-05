Cuándo se cobra la paga extra de verano: ya hay fecha prevista para millones de trabajadores en España

No son pocos los trabajadores en España que esperan cobrar la paga extra de verano. Sin embargo, todavía tendrán que esperar un poco más. Asimismo, no todos los empleados recibirán este plus. Según el artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores, todos los empleados tienen derecho a, como mínimo, dos pagas extraordinarias al año.

Ahora bien, el cobro se llevará a cabo en 14 pagos a lo largo del año o, podrá prorratearse en las 12 pagas mensuales del año cuando así esté previsto en el convenio colectivo que resulte de aplicación. En cualquier caso, es importante saber que las pagas extra son complementos salariales otorgadas a los empleados dos veces al año, constituyendo un ingreso adicional en momentos específicos.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano de 2024?

El Estatuto de los Trabajadores dicta en el artículo 31 que: "Cada trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores".

Por lo tanto, la fecha de percibir la paga extra de verano depende de lo que se fije por convenio colectivo o por acuerdo empresarial. Sin embargo, se suele recibir entre junio y julio, junto con la nómina, siempre y cuando no se tenga la paga prorrateada.

¿Cómo se calcula la paga extra?

En el convenio colectivo se fija la cuantía de las pagas extras. Esta cuantía no puede ser inferior a 30 días del salario base, por lo que el trabajador recibe el doble de mensualidad ordinaria en el mes de junio o julio y, de nuevo, en Navidad.

La paga extra tampoco puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional. Por eso, el mínimo de una paga extra en 2024 es de 1.134 euros al mes distribuidos en 14 pagas.

¿Y si tengo un contrato a jornada parcial?

Cuando el contrato es a jornada parcial, el trabajador recibe una proporción de paga extra en función del tiempo trabajado.

¿Y si no he trabajado todo el año?

En el caso de que no se haya trabajado todo el año, se percibirá igualmente la parte proporcional.