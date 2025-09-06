Cuánto cobra un empleado de Mercadona en 2025: estos son los salarios netos en función de la antigüedad

Mercadona, la cadena española fundada por Juan Roig, no ha parado de crecer. Esta compañía valenciana cerró el año pasado con un total de 1.613 tiendas por toda España y este 2025 ha continuado con su expansión en el territorio nacional y también en el extranjero. Tanto es así que en mayo la cadena fundada por Juan Roig ya contaba con casi 1.700 supermercados.

En línea con su plan de expansión, Mercadona ya cuenta con una de más de 100.000 empleados y está siempre en continua contratación de trabajadores para reforzar así "su fuerte compromiso con el territorio nacional y con la creación de puestos de trabajo estables y de calidad", asegura la compañía.

La cadena de distribución alimentariaretribuye salarialmente a sus empleados en función de los años que se lleven desempeñando tareas en sus tiendas o almacenes. Esto significa que un cajero o cajera con más de cuatro años de antigüedad en la compañía española, recibe un salario superior al de un compañero con solo dos años trabajando en sus supermercados.

¿Cuánto se cobra en Mercadona por 40 horas semanales?

El salario de los empleados de Mercadona que trabajan como personal de supermercado oscila entre 632,55 euros y 2.280 euros brutos al mes. En el caso de trabajar a jornada completa, el salario va desde 1.685 euros hasta 2.280 euros brutos mensuales, dependiendo de la antigüedad. Para 2025, los salarios quedan de la siguiente manera:

1.685 euros brutos al mes (aproximadamente 1.470 euros netos): para empleados con menos de un año de antigüedad. Esto supone un 27% más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

(aproximadamente 1.470 euros netos): para empleados con menos de un año de antigüedad. Esto supone un 27% más respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 1.851 euros brutos al mes (aproximadamente 1.546 euros netos): para empleados con dos años de antigüedad.

(aproximadamente 1.546 euros netos): para empleados con dos años de antigüedad. 2.054 euros brutos al mes (aproximadamente 1.566 euros netos): para empleados con tres años de antigüedad.

(aproximadamente 1.566 euros netos): para empleados con tres años de antigüedad. 2.280 euros brutos al mes (aproximadamente 1.830 euros netos): para empleados con más de cuatro años de antigüedad. Esta cuantía es un 72% superior que el SMI este año.

Si se trabaja a jornada parcial, el salario dependerá del número de horas (15 o 20 horas semanales), así como de si las tareas de trabajo se desempeñan de lunes a viernes o en fin de semana: