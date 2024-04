¿Cuánto cobrarán los trabajadores contratados por Mercadona para la campaña de verano?

Mercadona es uno de los empleadores mejor valorados de España. La empresa valenciana presidida por Juan Roig es famosa por sus buenas condiciones laborales y sueldos. Por ello, sus campañas de verano y Navidad son recibidas con gran expectación por aquellos que buscan un trabajo temporal, así como por los desempleados que intentan reincorporarse al mercado laboral. A pocas semanas del verano, la cadena de supermercados ya busca incorporar a cientos de trabajadores temporales para reforzar su plantilla de más de 100.000 personas de mayo a septiembre en una época que coincide con la llegada de turistas y con las vacaciones del resto del personal. Estas son las condiciones que ofrece y así puedes inscribirte.

Condiciones

La retribución inicial para un puesto de personal de supermercado a jornada completa de lunes a sábado es de 1.553 euros al mes brutos. Mercadona siempre cierra los domingos y opera con jornadas semanales de cinco días laborales garantizando dos de descanso. Los turnos son rotativos de mañana y tarde. En el caso de los puestos con jornada parcial, los contratos son de 15h o 20h semanales y una retribución mensual bruta de 582 euros y 777 euros respectivamente.

¿Necesito formación o experiencia?

Con tener la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) puede ser suficiente, aunque en determinados puestos más técnicos, como abogado laboralista, médico de la empresa o en el área de logística e informática será necesaria formación específica. No obstante, estos suelen ser puestos indefinidos. Lo que sí debes tener claro es que no se requiere experiencia previa, ya que quienes se incorporan a la compañía reciben formación específica adaptada a cada puesto de trabajo. La selección final no dependerá tanto del currículum, sino de cómo se desenvuelva el candidato en la entrevista grupal e individual.

¿Cómo puedo solicitar uno de los puestos?

La única vía efectiva para entrar a formar parte de un proceso de selección en registrarse en el portal de empleo de Mercadona. Si has pensado en acudir a alguna de sus tiendas a dejar el currículum recibirás un no por respuesta y te aconsejarán que lo hagas de forma telemática. Puedes acceder a él en el apartado “Trabaja con nosotros” de su página web. Una vez dentro pulsa sobre “Ofertas de empleo” y te aparecerán todas las ofertas activas en ese momento, así como un buscador para filtrarlas por provincia, municipio, tipo de contrato (indefinido o temporal), tipo de oferta (supermercado, logística u oficinas) y tipo de jornada laboral (completa o parcial).

Al pinchar sobre cualquiera de las ofertas aparece el salario anual bruto y su progresión hasta alcanzar más de cuatro años de antigüedad en el puesto. Además, también se despliega una breve descripción del puesto, requisitos, conocimientos específicos (si fuera necesaria), tareas que debe desempeñar el candidato seleccionado y nivel de idiomas, también como requerimiento para determinados puestos más elevados. Una vez que sepas en qué ofertas quieres inscribirte deberás crear tu perfil. Si ya contabas con una cuenta pero no recuerdas la contraseña, no hay problema, podrás volver a acceder haciendo clic sobre “¿Olvidaste tu contraseña?”.