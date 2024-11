¿Cuánto cuesta mantener un hijo en España? El coste se dispara un 50% en dos décadas

¿Formar o no una familia? Esta duda, que antes era inconcebible, es la que ronda la cabeza de muchos jóvenes en nuestro país. Y es que la llegada de un nuevo miembro no solo acarrea ilusión o alegría, sino también una serie de responsabilidades financieras que futuros padres y madres no deben tomar a la ligera. El coste real de criar a un hijo en España en 2024 desde su nacimiento hasta que se emancipe asciende a cifras cercanas a los 335.000 euros. Así lo muestra el informe realizado por la plataforma de ahorro europea, Raisin.

La cuantía a la que deben hacer frente los padres dependerá de si la crianza es de un niño o una niña. En el primer caso, el gasto total será de 334.343 euros este año frente a los 309.381 euros a los que tenía que hacer frente una familia en 2022 o los 209.237 de 2002; mientras que el coste para las hijas asciende a los 324.894 euros –hace dos años este era de 301.154 euros y en 2002 se situaba en los 198.914 euros–. Esta diferencia se debe a que las mujeres tienden a independizarse antes que los hombres, reduciendo así el tiempo y los costes que las familias deben hacer frente: a los 29,4 y 31,3 años, respectivamente.

Estos datos muestran que las familias españolas destinan un porcentaje significativo de sus ingresos a la crianza de los hijos, el cuál se ha ido incrementando con el paso de los años. Hace 22 años, los hogares tenían que invertir 218.849 euros en sus primogénitos, mientras que ahora ese coste se sitúa en los 333.202 euros. Por tanto, mantener un hijo en España es un 50% más caro que en 2002.

Coste total de tener un hijo

El coste total de criar a un hijo es de 334.343 euros este año y la mayor partida de gasto se destina a alimentación: 130.568 euros –frente a los 132.033 euros de 2022 y los 84.909 euros en 2002–. A esta partida le siguen los gastos no esenciales con un coste que asciende a los 53.272 euros, mientras que hace dos años se situaba en los 48.887 euros y en 2022 en los 32.720 euros. Tras estos aparecen los siguientes gastos:

Educación: 41.142 euros –38.317 en 2022 y 28.083 en 2002–.

Ropa y zapatos: 35.490 euros –32.730 en 2022 y 22.248 en 2002–.

Celebraciones: 30.193 euros –27.815 en 2022 y 18.563 en 2002–.

Sanidad: 20.635 euros –19.120 en 2022 y 12.949 en 2002–.

Paga: 12.480 euros –mismo gasto que en 2022 y 2002–.

Higiene: 9.099 euros –8.427 en 2022 y 5.929 en 2002–.

Por su parte, el coste total de criar a una hija es de 324.895 euros este año y, al igual que en los niños, la mayor partida de gasto se destina a alimentación: 124.953 euros –frente a los 126.418 euros de 2022 y los 79.860 euros de 2002–. A esta partida le siguen los gastos no esenciales con un coste que asciende a los 51.254 euros, mientras que hace dos años se situaba en los 51.671 euros y en 2022 en los 31.720 euros. Tras estos aparecen los siguientes gastos:

Educación: 41.141 euros –38.310 en 2022 y 22.500 en 2002–.

Ropa y zapatos: 34.656 euros –32.075 en 2022 y 21.320 en 2002–.

Celebraciones: 29.396 euros –27.184 en 2022 y 18.069 en 2002–.

Sanidad: 20.230 euros –18.743 en 2022 y 12.458 en 2002–.

Paga: 12.480 euros –mismo gasto que en 2022 y 2002–.

Higiene: 8.851 euros –8.902 en 2022 y 5.697 en 2002–.

¿Cuánto cuesta criar a un hijo en cada etapa de su vida?

El informe muestra que el gasto económico de las familias es mayor cuanto más años tiene el hijo o hija. La familia con un hijo de 0 a 2 años gasta 32.055 euros, mientras que la que tiene uno de 3 a 5 años le cuesta 28.041 euros. De 6 a 11 años el gasto se incrementa a los 68.619 euros y un adolescente de entre 12 y 18 años cuesta unos 99.540 euros a sus familias. Hay algunos gastos que se ven reducidos cuando el hijo alcanza la mayoría de edad, por ello, de los 19 a los 24 años cuesta a las familias 71.161 euros y de los 25 a los 31 unos 25.479 euros.

¿Durante cuánto tiempo hay que ahorrar para cubrir los costes del primer año de crianza?

El primer año de vida de un bebé puede costar alrededor de 11.392 euros –en 2022 se situaba en 10.610 euros– , lo que representa una parte significativa de los ingresos anuales: aproximadamente un 38,77% del salario anual de un hombre y un 46,77% del salario anual de una mujer.

De esta manera, el tiempo que habrá que dedicar para ahorrar dependerá de las circunstancias personales de los progenitores así como el porcentaje de los salarios que sean capaces de ahorrar. En el caso de que un hombre con un salario medio mensual de 2.448 euros ahorre el 5% de su sueldo, este tardaría 7 años y 9 meses en ahorrar el coste del primer año de la crianza; mientras que las mujeres –con un salario medio de 2.029 euros– tardarían 9 años y 4 meses para ahorrar la misma cantidad de dinero.