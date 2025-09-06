Cuenta atrás para la comercialización de los viajes del Imserso 2025-2026: ¿cuándo se podrán comprar?

Llega una de las fechas más importante para los jubilados españoles: la comercialización de los viajes del Imserso. Pero, ¿cuándo? La respuesta se conocerá esta semana que viene. El Imserso, integrado en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desvelará la próxima semana la fecha de comercialización del nuevo programa de viajes de la temporada 2025/2026, que contará con 879.213 plazas, junto con varias novedades, como la tarifa plana de 50 euros para pensiones más bajas y los viajes con mascotas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto, que también anunciará el día en el que se empezarán a enviar las cartas a los usuarios para confirmarles la acreditación con la que podrán reservar sus viajes. El año pasado, el concurso anterior comenzó a comercializarse el 23 de septiembre, mientras que el envío de misivas fue a partir del 28 de agosto.

Sobre el concurso que está por arrancar, Ávoris Corporación Empresarial gestiona los lotes 1 --costa peninsular-- y 3 --escapada y procedencia europea--, mientras que Mundiplan hará lo propio con el lote 2 de costa insular.

Una de las grandes novedades para la nueva temporada serán las 7.447 plazas tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".

Asimismo, el programa del Imserso permitirá, por primera vez, que usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

Por tanto, el licitador debe reservar un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con animal de compañía o con mascota. A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el trasportín.

Transcurridos dos meses desde el inicio efectivo de los viajes, la empresa adjudicataria comprobará las reservas efectuadas por los usuarios con mascotas. Si las mismas no cubren el porcentaje del 2% de la totalidad de las plazas de cada lote lo pondrá en conocimiento del Imserso que valorará esta circunstancia y, en su caso, determinará la posibilidad de que las plazas no reservadas a usuarios con mascotas puedan ser ofrecidas y vendidas al resto de usuarios del programa.

En busca del objetivo económico de mejorar la estacionalidad del sector turístico, el nuevo programa incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas, distribuyendo el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña.

Asimismo, se indica que los viajes en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (octubre, mayo y junio en la Península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias).

Por otro lado, los hoteles ofrecidos en el programa deben tener un mínimo de tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre para atender a las demandas de los usuarios y de las usuarias.

La nueva licitación supone, además, un incremento de la partida que recibirán las empresas adjudicatarias con el fin de contribuir a la sostenibilidad del sector y a la mejora de la calidad de los servicios que ofrecen.

En este sentido, también se prevé reforzar las sanciones a las empresas adjudicatarias que proveerán los servicios en los casos en los que no se cumplan los estándares de calidad establecidos por el Imserso.

Finalmente, las empresas adjudicatarias deberán editar, maquetar, imprimir y distribuir trípticos informativos entre los usuarios en materias relacionadas con el envejecimiento activo y saludable, tales como prevención del maltrato en personas mayores, violencia de género en mujeres mayores, sexualidad en personas mayores, conclusiones del congreso estatal de personas mayores.