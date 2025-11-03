Padres en paro: cómo cobrar la nueva ayuda por nacimiento y reanudar después el subsidio del SEPE

Las personas desempleadas que vayan a ser madres o padres cuentan desde ahora con una opción importante: suspender su prestación por desempleo para recibir la ayuda por nacimiento y cuidado del menor y retomarla posteriormente sin perder ni importe ni días. La medida, que afecta a quienes tengan hijos a partir del 2 de agosto de 2024, supone un avance clave para las familias en paro.

El permiso se ha ampliado de 16 a 19 semanas tras su aprobación en el Congreso el 9 de septiembre, y en el caso de familias monoparentales llega hasta 32 semanas. Durante ese tiempo se cobra la prestación del INSS, equivalente al 100% de la base reguladora de los últimos 180 días cotizados, y el subsidio por desempleo queda congelado, de modo que no se reduce su duración.

Cómo funciona este nuevo sistema

Si estás cobrando el paro y nace tu bebé —o si hay adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento— puedes pedir al SEPE la suspensión de tu prestación contributiva. En ese momento pasarás a percibir la ayuda del INSS durante 19 semanas. Al finalizar el permiso, se dispone de 15 días para solicitar la reanudación del paro y seguir cobrándolo por el tiempo pendiente y con la misma cuantía.

Este mecanismo solo se aplica a la prestación contributiva. En cambio, si percibes un subsidio —como el de mayores de 52 años— sí puedes compatibilizarlo con la ayuda por nacimiento.

Lo que debes tener claro

La prestación por nacimiento y cuidado del menor y el paro no son compatibles; por eso es obligatorio suspender el SEPE para pedir la ayuda del INSS.

La suspensión no resta días de paro.

La tramitación implica dos organismos: el INSS paga la ayuda y el SEPE gestiona la suspensión y reanudación del paro.

Si no reactivas el paro en los primeros 15 días, la ayuda se reanuda desde la fecha en que presentas la solicitud, no desde el fin del permiso.

Pasos básicos para solicitarla

Comunica al SEPE la suspensión de la prestación contributiva cuando llegue el nacimiento o adopción.

Solicita la prestación por nacimiento y cuidado del menor en el INSS.

Tras las 19 semanas (o 32 en monoparentales), pide al SEPE la reanudación del paro dentro del plazo establecido.

Preguntas frecuentes

¿Se pierde dinero del paro? No.

¿Quién paga la baja? El INSS.

¿Es necesario pedir cita? Sí, especialmente para evitar retrasos y perder días de prestación.

Una gestión sencilla, pero con un detalle clave: respetar los plazos. Con la suspensión y posterior reanudación del paro bien tramitadas, los padres desempleados pueden asegurar su prestación completa mientras disfrutan del permiso ampliado por nacimiento.