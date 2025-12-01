Las ventas de coches siguen al alza con una subida del 12,9% en noviembre

Quince meses seguidos de incremento en las matriculaciones de automóviles nuevos están provocando que el mercado vaya acercándose a las cifras de sus mejores años, a pesar de que aún se quedará alrededor de un 10% por debajo de lo alcanzado en 2019, el año previo a la pandemia. Tras el alza de noviembre, en que el mercado creció un 12,9% hasta las 94.140 matriculaciones, se espera un cierre del año en torno a las 1.150.000 unidades, lo que supondría un incremento interanual de aproximadamente el 14%.

Esta situación se ha dado en parte por el incremento de la demanda de los coches electrificados, es decir, los eléctricos e híbridos enchufables, estos últimos más numerosos. En noviembre se vendieron 21.315 unidades electrificadas, lo que supone que casi uno de cada cuatro nuevos vehículos matriculados es de este tipo. En concreto, su cuota de mercado ha sido del 22,6%. En el total del año contabilizan 201.751 vehículos, lo que duplica lo alcanzado el año pasado. También ha tenido un buen comportamiento en noviembre el mercado de comerciales ligeros, que subió un 7,2% hasta las 14.792 unidades. En cambio, bajan un 2,6% los industriales y autobuses.

En el acumulado de los once meses transcurridos de este año, el mercado supera el millón de turismos, con 1.045.638 unidades vendidas, lo que representa un 14,7% más que en el mismo periodo del año anterior. En las ventas por canales, solo el mercado de alquiladores registra un descenso respecto al mismo mes del año anterior. En concreto, con 5.241 unidades, supone un retroceso del 32,5%. Por su parte, las ventas a particulares logran crecer un 19,1%, con 49.348 unidades, y las dirigidas a empresas aumentan un 15,7%, con 39.535 nuevos registros en el mes.

Pese a estas cifras, el sector sigue viendo con preocupación la situación del Plan Moves, que está sin fondos en once comunidades autónomas y acumula largas listas de espera. Una situación que está afectando a operaciones abiertas, sobre todo porque aún no se ha anunciado su prolongación. En este sentido, el próximo miércoles se presenta el Plan España Auto 2030 elaborado por Anfac en colaboración con el Gobierno. Se trata de una hoja de ruta que va más allá de los planes de ayuda a la demanda de electrificación, pues propone un marco completo para conseguir que España siga siendo el segundo fabricante europeo cuando solo se produzcan vehículos eléctricos. “Porque vender coches se seguirán vendiendo, pero hace falta saber si se fabricarán en España”, comenta Félix García, portavoz de los fabricantes.

Dacia Sandero, líder

En el análisis de las ventas se observa que Toyota mantiene su liderazgo en el mes y en el conjunto del año, con 88.844 unidades, por delante de Renault (75.003), Volkswagen (69.505), Dacia (60.755), Seat (60.604) y Hyundai (59.061). Se da la circunstancia de que este mismo orden se mantiene en noviembre. Respecto a los coches más vendidos, el Dacia Sandero mantiene la primera posición en el mes y en el año, con 35.824 unidades matriculadas. El Renault Clio (23.247) es segundo en ambas listas y las siguientes posiciones del año las ocupan el MG ZS (22.231), el Seat Ibiza (21.259) y el Toyota Corolla (19.707). A partir de ahí, hay una lucha muy cerrada entre el Seat Arona (18.864), el Hyundai Tucson (18.841), el Peugeot 2008 (18.343), el Peugeot 208 (18.286) y el Nissan Qashqai (17.981).