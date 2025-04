Diferenciación e innovación como receta para un producto único

Family Biscuits es una empresa jienense fundada en el año 2020 por Félix Gullón y María Santana, con el objetivo de combinar la herencia culinaria andaluza con modelos productivos más innovadores y sostenibles. En estos cinco años de vida, la firma se ha convertido en la marca que más crece en el mercado a nivel nacional. Hemos hablado con Félix Gullón para conocer más de cerca las claves de su éxito.

Con tan sólo cinco años de trayectoria, Family Biscuits ya ha logrado revitalizar la tradición galletera andaluza con productos únicos, ¿cómo surgió esta idea de negocio?

En el siglo pasado había en nuestro país más de 100 fábricas de galletas. Después de fusiones, cierres y demás, hoy quedan muy pocos proyectos funcionando y vimos que había una oportunidad en el mercado para un proyecto valiente, flexible y con capacidad de adaptarse a las situaciones y necesidades que se fueran presentando en el mercado.

Tanto a María como a mí, junto con nuestros hijos, nos apetecía intentarlo y nos pusimos a ello, elaborando un plan de negocio a partir de una planta ubicada en Jaén que tenía un destino incierto y apoyándonos en la fuerza de una nueva marca, Family Biscuits, que recogiera la esencia del proyecto que debería alcanzar el punto de equilibro al tercer año.

Tenéis gran variedad de productos, especialmente de desayuno ¿qué diferencia a vuestros productos del resto del mercado?

Hemos desarrollado una gama que lleva a la máxima expresión los conceptos de «etiqueta limpia» y km 0, es decir, queríamos desarrollar productos innovadores usando ingredientes naturales y de proximidad como el AOVE, ya que estamos en Andalucía: cereales integrales, fibras de frutas, miel, etc. y, si esto no era posible, buscábamos ofrecer al mercado la mejor relación calidad-precio.

Hemos lanzado al mercado más de 10 productos al año y seguimos con esa proyección, lo que funciona se queda y lo que no se sustituye por un proyecto nuevo. Tenemos más de 50 productos vivos y el mercado está encantado con este dinamismo tan poco habitual.

¿Por qué la gama María del Sur es la que más triunfa? ¿Cuál es el secreto?

María del Sur es nuestra gama mas icónica y su éxito viene al integrar en una galleta la esencia de Andalucía al estar elaboradas con Aceite de Oliva Virgen Extra, miel, fibra de manzana y en dos versiones: integral con espelta o al toque de canela. Ahora acabamos de completar la gama con María Jengibre al toque de canela.

Pero nuestro secreto es crear galletas innovadoras, diferenciadas, con mucha personalidad y completamente distintas de lo que había en el mercado, como la gama Petit con 3 variedades; la gama digestive con su versión cacao o integral, avena tres chocolates o con la mayor cantidad de avena en una galleta del mercado, superando el 50%; Tostakids para niños con versión original y cacao y la gama Desayuna Sin Azúcar en versiones de maría, dorada, tostada e integral, que permite reducir el nivel de azúcar, pero seguir disfrutando de galletas en el desayuno.

Toda esta amplia gama desarrollada en tan solo 4 años nos ha permitido ser la marca que mas crece en el mercado a nivel nacional y llegar al 38% de ventas en el exterior, dos hitos de los que nos sentimos muy orgullosos.

Habéis incrementado año a año vuestra cuota de mercado en productos y ventas, ¿cuál ha sido la clave del éxito?

Estamos gratamente sorprendidos porque Family Biscuits es la marca de galletas que más crece en el mercado español y la empresa ha conseguido facturar 32 millones de euros en tan solo 4 años, llegando al punto de equilibrio en su tercer año de vida.

Estoy convencido que la clave del éxito ha sido contar con un equipo senior muy implicado y con una ilusión desbordante.

Mentiría si digo que el camino ha sido fácil, hemos vivido multitud de reveses y cambios del mercado que vivieron su momento más álgido en la subida de las materias primas y energía generadas por la guerra de Ucrania, lo que nos llevó a tener que ejecutar un ERTE al 100% de la plantilla del que salimos mas fuertes y con aún más energía. Desde entonces, la compañía no ha dejado de crecer. Me gusta decir que la actitud marca la diferencia y en actitud no nos gana ningún competidor.

¿Cómo veis el futuro de Familiy Biscuits?

Somos muy optimistas, ya que se puede considerar que la puesta en marcha de un negocio es lo más complicado y eso ya lo hemos conseguido. Estamos volcados en escalarlo de una manera orgánica y analizar las oportunidades que surjan, pero nuestra mayor obsesión es ser una herramienta útil para nuestros clientes y la mejor opción del mercado para nuestros consumidores.