¿De dónde va a salir el dinero para pagar el “escudo social” de Pedro Sánchez?

El Gobierno cerró ayer el año político aprobando la prórroga de una serie de medidas dentro del llamado escudo social. Nada que alegar, salvo un pequeño detalle: ¿de dónde va a salir el dinero que nos costarán? Está claro que de los impuestos que pagamos, del aumento del déficit público y del incremento de la deuda también pública. El problema es que desde la UE nos han puesto deberes, como al resto de los Estados miembros, resumidos en las nuevas normas de disciplina fiscal. Ya veremos cómo se come eso. Es una tarea a la que el nuevo ministro, o ministra, de Economía, cuyo nombre conoceremos en las próximas horas, según dijo Pedro Sánchez ayer, tendrá que dedicar la mayor parte de su tiempo. Por cierto, que ese paquete de medidas no incluye las rebajas del IVA para la carne y el pescado, que solicitaban desde estos dos sectores.

Si hay dos hechos económicos a destacar del año que ahora termina, el primero sería la sequía. Un problema que se ha convertido en crónico y al que no prestamos la atención que merece. Porque la sequía nos perjudica a todos, tanto de forma directa, como indirecta. Hay varias cuencas que se encuentran bajo mínimos y no son de las más pequeñas precisamente. Con datos de ayer están por debajo del 20% de su capacidad las del Guadalquivir, el Segura, las internas de Cataluña, la mediterránea andaluza, y Guadalete Barbate, mientras que la del Guadiana anda por al 26% y la media de toda España se encuentra en el 46%. Además, la falta de agua y las temperaturas altas a destiempo han provocado importantes pérdidas en la agricultura y la ganadería este año. Y, para remate, no hay nieve en las montañas, aunque es verdad que queda todo el invierno por delante. Y el segundo problema, también crónico, es saber dónde han ido a parar los miles y miles de millones de euros que, según repite el Gobierno, han llegado desde Bruselas. Y es que no hay manera de que el Ejecutivo y Nadia Calviño, la que se da a la fuga, pongan negro sobre blanco e informen de los destinatarios finales de ese “pastón”, Seguro que la mayor parte ha recalado en las Administraciones y empresas públicas.