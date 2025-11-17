Dos de cada tres españoles tienen previsto hacer al menos una compra durante el Black Friday

Los españoles ya están preparando sus carteras para el Black Friday. Este año, al menos un 62% tiene previsto hacer alguna compra durante el último viernes de noviembre, según desvela el último estudio AECOC Shopperview.

Aunque esta celebración nació principalmente como una ocasión para hacerse con productos de tecnología, ahora la tendencia ha cambiado bastante y las categorías más buscadas son la ropa, el calzado o los accesorios, concretamente por un 50% de los clientes.

A continuación, sí que llega la categoría de informática, telefonía y electrodomésticos, con un 40%, regalos en general, un 34%, y los productos de alimentación, bebidas, droguería, perfumería y cuidado personal, del 24%.

Con menos representación se encuentran también los viajes, elegidos por un 19% de los consumidores, el ocio, los espectáculos y la cultura, representando el 17%, los juguetes, con el 14% y los muebles y otros artículos de decoración, con un 11%.

La presencia del transporte, englobando coches, motos, patinetes o bicicletas, cuenta con una aparición casi residual de apenas el 3%.

Según este sondeo, "la mitad de los consumidores adelantará sus compras navideñas a este periodo promocional", pues el Black Friday se ha convertido en el momento estrella a la hora de hacerse con todos los regalos para los próximos meses.

Además, un 51% de los españoles aprovechará los descuentos de 2025 más de lo que lo hizo con los del año pasado. En concreto, un 44% de los clientes "utilizará las rebajas del Black Friday para adquirir novedades recién lanzadas al mercado".