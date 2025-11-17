El nuevo puerto de Nador, cerca de Melilla, inicia sus operaciones

Los responsables del puerto de Nador West Med, a pocos kilómetros de Melilla, han decidido iniciar las popereaciones antes de la finalización de las obras para permitir que una empresa china exporte sus palas de aerogeneradores fabricadas en la región, según el diario económico Les Inspirations ÉCO.

Se trata decumplir los compromisos del gobierno marroquí en virtud del Acuerdo de Inversión firmado el 24 de mayo de 2023 con la empresa china Aeolon Renewable Energy Morocco SARL AU, que comenzó a fabricar palas de aerogeneradores el pasado mes de mayo a un ritmo de hasta 60 unidades mensuales.

Dado que estas palas requerían una exportación inmediata a los mercados internacionales, el ministerio recurrió a esta solución excepcional, utilizando el muelle «Fond Dars», destinado a grúas dentro de la terminal de material rodante del puert

Se encomendó la gestión de las operaciones oficiales al puerto vecino de Beni Enzar. El registro de buques, las conferencias marítimas y los trámites aduaneros se gestionarán desde allí, mientras que las operaciones de atraque y carga se realizarán en el puerto de Nador West Med.

Los expertos creen que esta medida acelerada refleja la creciente presión para exportar los productos de la empresa china. Según profesionales del sector, también indica que el retraso en la finalización del puerto está empezando a afectar a las cadenas de suministro, importación y exportación en la región oriental.