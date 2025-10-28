EAE Business School, la mejor escuela de España en empleabilidad

El Master Insternational Business de EAE Business School -perteneciente a la red de formación superior de Planeta Formación y Universidades- se ha posicionado como el primero en España y el octavo a nivel mundial por el impacto en empleabilidad y proyección internacional de los estudiantes tras realizar el programa.

EAE Business School ha consolidado su posicionamiento global tras el ascenso de su Máster en International Business (MIB) en el QS International Trade Ranking 2026, donde sube 11 posiciones hasta situarse en el puesto 33 a nivel mundial. Este logro refuerza a EAE como una de las instituciones líderes en formación en comercio internacional y como la segunda de las Big4 españolas en este prestigioso ranking de QS Quacquarelli Symonds.

La puntuación global del programa ha pasado de 61,7 a 69,2 puntos, reflejando una evolución constante en calidad académica, empleabilidad y proyección internacional. Pilar Saura, decana de EAE Business School, subraya: "Este reconocimiento internacional es el resultado de una estrategia centrada en la excelencia académica, la innovación pedagógica y la estrecha conexión con el mundo empresarial".

Excelencia académica

Asimismo, el contenido del máster también ha experimentado un crecimiento destacado, con un aumento de más de 16 puntos, pasando de 66,1 a 82,2, consolidándose como un "referente en contenidos académicos aplicados al comercio internacional".

Además, la dimensión de Innovative Teaching mantiene un nivel excelente (88,9 puntos), evidenciando el compromiso de EAE con metodologías de aprendizaje activas, experienciales y adaptadas a las demandas del mercado global.

Reputación internacional en crecimiento

La reputación institucional registra un notable aumento (de 30 a 42,7 puntos), mientras que el Industry Engagement mejora hasta los 64,4 puntos, reflejando el fortalecimiento de las alianzas estratégicas entre EAE y el entorno empresarial. El área de Research se mantiene estable (21,6 puntos).

Crecimiento, innovación y visión global

El avance en el QS International Trade Ranking 2026 confirma la posición de EAE Business School como una de las escuelas de negocios más dinámicas e internacionales del panorama educativo. Su enfoque en la innovación, la empleabilidad y la conexión con la empresa consolida una trayectoria ascendente que refuerza su reputación global.