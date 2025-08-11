Easyjet acuerda una un subida salarial del 22% en 2025 para evitar la huelga de tripulantes de cabina

Los sindicatos USO y Sitcpla han acordado con EasyJet una subida salarial del 22% para 2025 y ha cancelado la huelga de tripulantes de cabina prevista para la primera quincena de agosto, tras aprobar las asambleas de trabajadores la última propuesta económica negociada con la aerolínea. Esta propuesta, que forma parte del III Convenio Colectivo de Tripulantes de Cabina de EasyJet España, entraría en vigor con efectos retroactivos al 1 de marzo de 2025 y se extendería al 31 de agosto de 2028.

El aumento salarial del 22% para el año en curso le siguen una subida del 2,5% el segundo año y del 4% el tercer año. Asimismo, se introduce un sistema de antigüedad en cinco niveles que bonifica progresivamente el salario base, es decir, desde un 3% el nivel 1 hasta un 15% para los trabajadores de nivel 5. Otras mejoras son el incremento del pago por sector, que será del 5% a lo largo de los tres años y que impacta positivamente en conceptos vinculados, como el abono de vacaciones y otros complementos retribuidos asociados. También se contemplan incrementos de diversa cuantía en la mayoría de los conceptos salariales aplicables. Por último, se incorpora una ayuda al desempleo para los trabajadores fijos-discontinuos, que supone 1.050 euros al finalizar su período de actividad.

"Aunque esta oferta aún no alcanza la equiparación retributiva con el resto de tripulantes de easyJet en Europa, es un paso relevante en materia salarial y nos acerca a esa equiparación que demandamos", ha señalado el secretario general de USO-easyJet, Pier Luigi Copello. Además, ha destacado que los tripulantes mandaron "un mensaje claro" a la compañía con "el éxito" de la huelga de junio.

Las reuniones de la mesa negociadora del nuevo convenio se reanudarán a lo largo del próximo mes de septiembre para cerrar la redacción del texto.