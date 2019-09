Los ciberdelitos generan unas pérdidas de 1.600 millones de euros en España

Las estafas económicas por internet en España se han disparado en los últimos años, al calor del incremento de la digitalización de actividades y procesos y del uso poco seguro de los mismos. Así lo resalta el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid en su informe sobre incidencia del fraude en la tramitación digital. En concreto, el número de estafas bancarias y con tarjetas de crédito y de débito denunciadas ascendió a 32.341 en nuestro país en 2017, frente a las 7.143 registradas seis años antes. Estos timos digitales generaron unas pérdidas cercanas a los 1.600 millones de euros en 2017, según las estimaciones realizadas por la empresa tecnológica Hocelot.

De las 32.341 estafas denunciadas, 26.399 correspondieron a fraudes con tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje y las 5.942 restantes a fraudes bancarios. Cinco de cada cien internautas españoles denunciaron haber sido víctimas de suplantación de identidad en la red. Es decir, tan sólo el 5% de los usuarios de internet puso en conocimiento de las autoridades correspondientes haber sufrido este tipo de delito.

Pese a ello, el Código Penal tipifica la suplantación de identidad con penas privativas de libertad que van desde los seis meses a los tres años. Según este informe del Colegio de Gestores, en estos momentos, no todos los estafados lo denuncian. No obstante, admite que el número de víctimas que acude a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha crecido en los últimos años, aunque no lo ha hecho en la misma proporción que los ciberdelitos. De ahí que este porcentaje sea inferior en tres puntos al de la media de la Unión Europea. Austria y Polonia se sitúan a la cabeza del ránking de denuncias de robo de identidad, con el 12% de usuarios de internet víctimas de los mismos.

Mientras, los delitos asociados a la reputación, como las calumnias, las injurias, descubrimiento y revelación de secretos y amenazas, no experimentaron un alza significativa en el período comprendido entre 2011 y 2017. No obstante, el Colegio de Gestores insiste en diversas ocasiones en su informe en que los hechos denunciados no son todos aquellos que realmente se producen, ya que un porcentaje elevado de fraude no es puesto en conocimiento de la Policía Nacional y Guardia Civil.

La incidencia del fraude digital en las empresas también es relevante. Para la Asociación Española de Empresas contra el Fraude, el 85% de las compañías vinculan cada vez más los timos online con el impacto económico en sus balances y en su reputación. Por eso, consideran prioritario para 2020 encontrar fórmulas de lucha contra este tipo de estafas.

De hecho, se calculan que en 2023 las pérdidas mundiales por ciberdelitos derivados del comercio electrónico y servicios financieros digitales se elevarán a 48.000 millones de dólares, frente a los 22.000 millones de dólares perdidos el año pasado.

Casi dos tercios de los negocios registraron las mismas pérdidas o superiores a las de los últimos doce meses por fraude digital. De ahí que el 84% de las sociedades está convencida de que si tuviera mejores mecanismos para certificar la identidad de los clientes reduciría los elevados costes derivados del fraude.

Precisamente, con el punto de mira puesto en la reducción de estas pérdidas económicas, el informe apuesta por el aumento de la capacitación digital de los ciudadanos y el uso de herramientas de identificación robustas y seguras, como el certificado digital.