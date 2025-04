Empresarios y economistas calculan las pérdidas del Gran Apagón: entre 2.900 millones y 4.800 millones

Los empresarios echan cuentas tras el Gran Apagón y contabilizan unas pérdidas multimillonarias, de en torno a 1.600. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha indicado que el "cero eléctrico" producido el lunes supondrá una pérdida económica equivalente al 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que suponen unos 1.600 millones de euros. Una cifra que seguro irá incrementándose con el paso de los días, ya que el sector industrial pesado necesitarán varias jornadas para recuperar la normalidad. Garamendi ha incidido en que, por ejemplo, las refinerías van a estar "prácticamente una semana paradas hasta poder ponerlas en marcha otra vez", al igual que otras actividades pesadas como las siderúrgicas. Sin embargo, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, ha sumado también las pérdidas en unos 1.300 millones de euros entre los autónomos, con una especial incidencia en comercio y hostelería. Por tanto, en total, sumarían unos 2.900 millones, siempre con "estimaciones provisionales", explicaron a LA RAZÓN fuentes empresariales.

Otras fuentes elevan incluso estas cifras. El profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad en Esade, Pedro Aznar, estima que el apagón puede haber afectado hasta en tres décimas de PIB, es decir,4.800 millones, aunque ha querido dejar claro que son "aproximaciones" y que el efecto es "pequeño". Por su parte, desde BBVA Research han explicado que "se dejó de utilizar el 50 % de la capacidad productiva diaria -debido al apagón y a que no todos los sectores se vieron afectados por igual- y que entre el 75% y el 95% de esa actividad perdida podrá recuperarse en los próximos días", y que la mayor parte de ellos probablemente no extenderán su estancia en España, o que las empresas de servicios profesionales o industrias "podrán recuperar buena parte de lo perdido durante los próximos días", pero "a un coste mayor". En total estima que se podría haber perdido hasta un 0,2% del PIB, 3.200 millones.

En un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum, Garamendi ha indicado que el impacto que este apagón tendrá sobre la industria será importantísimo, ya que estas empresas tendrán que hacer unas "inversiones "milmillonarias para que sus infraestructuras vuelvan a funciona, como sus hornos son eléctricos. Como paren, esos hornos ya serán inservibles". Pero ha recordado que serán las pequeñas empresas "las que sufran especialmente la pérdida económica".

Desde la CEOE no son partidarios de que se aprueben ayudas tras el apagón, pero ha reclamado emprender "otras acciones" que estén en una línea "más razonable", como rebajas fiscales y en las cotizaciones sociales. "Están las cotizaciones en la Seguridad Social, que se siguen disparando, están impuestos de todo tipo. Creo que eso es lo que realmente hay que ajustar para que las empresas sean más competitivas, que es cómo realmente pueden pagar esos salarios". Por ello, Garamendi ha pedido "ayudar a todos en general" para que el Gobierno no pueda decir "a ti, si te portas bien, te doy. Hay que gestionar de otra manera las cosas y, desde luego, esto es la responsabilidad".

En el mismo sentido, el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defendido que el apagón "es una demostración palpable de que el sistema eléctrico español no puede prescindir de la energía nuclear" e insistió en que España fue capaz de subsistir este martes gracias a la energía nuclear que llega desde Francia y a la hidráulica, procedente de Marruecos. Además, recordó que en el caso de Cataluña, señaló que el 60% del suministro energético se basa en las nucleares. En este sentido, el presidente de los empresarios catalanes recalcó que lo que hay que hacer es ampliar la capacidad nuclear y apostar por un acuerdo común para la subsistencia de la energía nuclear, con una prórroga de su vida útil de 10 a 15 años. "Sería interesante que los partidos reflexionaran para poder implementar un pacto de Estado sobre la energía, para evitar lo que pasó ayer y para todas aquellas energías que sean complementarias y den soporte".

Asimismo, Garamendi ha lanzado duras críticas contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por sus declaraciones tras el apagón, con las que volvió a señalar a los empresarios. "Parece que siempre va en nuestra contra. Somos los primeros que hemos dicho que la gente vaya a casa, que primero la conciliación familiar. El Ministerio de Trabajo no debe dar avisos a las empresas, porque saben perfectamente qué hacer por pura responsabilidad social como han hecho siempre, permanentemente". Y ha extendido sus críticas al resto del Gobierno porque tenía que haber estado "más rápido" e informar de "forma permanente" para dar tranquilidad a la ciudadanía. "No solo el presidente del Gobierno, el que fuera". Además, ha criticado que esta situación no causa "buena imagen" de España en el exterior, más en un día como ayer en el que el Gobierno había organizado su primer gran foro internacional para reforzar la atracción de la inversión extranjera directa en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos.