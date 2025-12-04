UGT asegura que advirtió hace un año a Sofitec de las deficiencias en los fuselajes del Airbus A320

Las deficiencias detectadas en las planchas del fuselaje de algunos aviones de la familia A320 de Airbus están poniendo en una delicada situación al proveedor al que el consorcio apunta como responsable del problema, la compañía sevillana Sofitec. El sindicato UGT ha asegurado hoy que sus representantes en este proveedor andaluz habían avisado hace más de un año de "deficiencias en los procesos productivos" de la compañía.

Airbus confirmó el pasado lunes que ha identificado un problema en "un número limitado" de paneles metálicos de los A320. Ayer, la agencia Reuters informó de que el consorcio aeronáutico europeo ha asegurado en una presentación mostrada a las aerolíneas que las piezas afectadas tienen un espesor incorrecto tras un proceso de estiramiento y fresado realizado por la empresa sevillana Sofitec Aero.

En un comunicado, UGT Fica Sevilla sostiene que sus delegados en Sofitec venían advirtiendo desde hace más de un año "sobre posibles deficiencias en los procesos productivos y de presuntos incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y condiciones de trabajo que impedían garantizar un control y una trazabilidad adecuados de componentes aeronáuticos críticos".

Todas estas alertas fueron trasladadas a la dirección de la empresa, a Airbus y a los organismos oficiales competentes, según asegura el sindicato.

Según UGT Fica Sevilla, "la crisis actual no responde a un incidente aislado, sino que es consecuencia de un deterioro progresivo de la organización interna de Sofitec".

Los problemas con estos paneles en el que es su modelo de avión más vendido llevaron ayer miércoles a Airbus a anunciar un recorte en su objetivo de entregas para este año, que ha rebajado de 820 a 790, si bien la compañía mantiene sus previsiones financieras.

La referida presentación de la que informó Reuters asegura que el número total de aviones que necesitaron inspecciones por los problemas de calidad descubiertos recientemente en los paneles de metal de su parte delantera fue de 628, incluidos 168 que ya estaban en servicio. La cifra incluye 245 unidades en líneas de montaje, según la presentación, de las cuales, según fuentes del sector citadas por Reuters, se prevé la entrega de unas 100 este año. Otras 215 se encuentran en una fase inicial de producción denominada Ensamblaje de Componentes Principales.

El consorcio aeronáutico europeo ha descubierto también que algunos paneles de la parte trasera y otras partes del avión tienen problemas de espesor similares, aunque ninguno de ellos se encuentra en los aviones ahora en servicio, aclara la presentación.

Ante esta situación, Airbus ha encargado inspeccionar cientos de unidades por si tuvieran el defecto.