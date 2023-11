¿Errores en su pensión? Cómo reclamar ante la Seguridad Social

Tras largos años de esfuerzo y de sostener las pensiones de otros mediante el pago de impuestos, llega su turno de descansar y cobrar una pensión de jubilación. La cuantía de esta prestación se calcula en función de las bases de cotización y de los años trabajados. En principio, no deberían producirse errores en el cálculo, pero el sistema no es perfecto y algunos jubilados se topan con que la cantidad que les llega a sus cuentas no es la correcta. Una vez superado el sobresalto inicial existen formas de que la Seguridad Social rectifique su fallo.

Pasos a seguir para solicitar la revisión de la pensión

Si detecta un error de cálculo en su pensión de jubilación, deberá enviar una reclamación al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). No existe un procedimiento específico ni un plazo concreto para presentarlo. En el blog Jubilación y Pensión de Mapfre aconsejan seguir estos tres pasos:

-Reunir toda la documentación necesaria para acreditar que la pensión está mal calculada. Esta documentación puede incluir el historial laboral, las nóminas de los años cotizados, los certificados de empresa, los seguros sociales y cualquier otra documentación que pueda ser relevante.

-Elaborar un escrito de solicitud dirigido al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que explique el motivo de la reclamación y acredite que la pensión está mal calculada.

-Presentar la solicitud en el INSS. Este trámite puede hacerse de forma presencial, acudiendo a una de las oficinas de la Seguridad Social, o a través de internet, utilizando la sede electrónica del organismo.

Por regla general, la Administración debe contestar a la reclamación previa en el plazo de 45 días a partir de la fecha de presentación mediante carta notificada. Si no recibe respuesta, se considerará desestimada y deberá proceder a presentar una demanda por vía judicial.

El INSS podrá rectificar en cualquier momento tanto por propia iniciativa como por solicitud del afectado y cualquier revisión deberá tener carácter retroactivo desde que se comenzó a cobrar la pensión.

Errores más comunes

Según explica el blog Jubilación y Pensión de Mapfre, algunos de los errores más habituales en el cálculo de la pensión de jubilación son:

No haber tenido en cuenta algunos periodos de cotización.

No haber incluido las cotizaciones realizadas en diferentes regímenes de la Seguridad Social.

No haber tenido en cuenta las cotizaciones realizadas en otros países.

No haber incluido el periodo de prestación por desempleo.

No haber tenido en cuenta el pluriempleo.

Calculadora

Si desea conocer una estimación de la que será su futura pensión de jubilación puede recurrir al simulador de la Seguridad Social. El simulador le mostrará la fecha estimada de jubilación, la edad que tendrá en ese momento y la cuantía de su pensión. Puede acceder a través de SMS, certificado digital o Cl@ve o también puede hacerlo un representante en su nombre.