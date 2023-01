Así se calcula la pensión de jubilación en 2023

La estimación de la pensión pública de jubilación no es un cálculo sencillo. Entre los factores que influyen en su cálculo están: el número de años cotizados a la Seguridad Social durante la vida laboral; la evolución de los salarios y las bases de cotización; la edad de acceso a la jubilación, que está aumentando; la evolución futura de la esperanza de vida; y la inflación, ya que la revaloración de las pensiones queda ligada a la inflación media (IPC) registrada el año anterior. En 2023, ha habido algunos cambios en las variables que afectarán al cálculo. El Instituto BBVA de Pensiones recopila todos los factores a tener en cuenta, explica sus funciones y detalla, paso a paso, cómo realizar el cálculo de la pensión de jubilación en 2023.

Edad de jubilación

En 2023, la edad legal de jubilación ordinaria son los 66 años y 4 meses en el caso de que se acrediten menos de 37 años y 9 meses de cotizaciones. En cambio, para los trabajadores que hayan cotizado 37 años y 9 meses o más, en 2023 pueden jubilarse con 65 años. De 2022 a 2023 ha aumentado tres meses el periodo de cotización requerido, que pasa de 37 años y 6 meses a 37 años y 9 meses. Además, la edad de jubilación ha subido 2 meses, de 66 años y 2 meses a 66 años y 4 meses.

Periodo de cotización mínimo exigido

Para poder acceder a la jubilación se requiere haber cotizado al menos 15 años (la llamada carencia genérica), dos de los cuales deberán estar comprendidos en los 15 años anteriores al hecho causante, el cese del trabajo, (carencia específica).

Cálculo de la pensión de jubilación

Antes de comenzar con las cuentas hay que conocer varios términos, empezando por la base de cotización, que se calcula en base a la remuneración mensual bruta que recibe un trabajador. Incluye las pagas extra prorrateadas, ya que se tienen en cuenta 12 bases de cotización al año, y otros conceptos como horas extra, vacaciones no disfrutadas, etc. En la base de cotización no se incluyen dietas y otros conceptos como gastos de transporte.

La Seguridad Social fija cada año unos topes máximos y mínimos para las bases de cotización de las diferentes categorías profesionales y sobre ellas, aplicándoles unos tipos de cotización, se calculan las cotizaciones sociales (cuotas de cotización). Estas son las cantidades que deben aportar al mes tanto las empresas como los trabajadores y que sirven para financiar el sistema público de pensiones de reparto.

La base de cotización aparece reflejada en la nómina mensual y también puede consultarla descargando su vida laboral. A través de Import@ss, el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), puede consultar en línea o descargar en formato pdf un informe actualizado con sus bases de cotización, con la última información de que disponga en ese momento la TGSS.

Por su parte, la base reguladora es la cuantía que se emplea para determinar las prestaciones contributivas del sistema de la Seguridad Social. Es decir, es uno de los factores que sirven para calcular el importe de su pensión y se calcula en función de las bases de cotización del solicitante. Para todas las personas que se jubilen a partir de 2022, y por lo tanto también para aquellas que se jubilen en 2023, se tienen en cuenta los últimos 25 años de cotización previos a la fecha del hecho causante (normalmente, el día de cese en la actividad laboral), es decir 300 meses de cotización. La base reguladora será el resultado de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses (25 años) anteriores al mes previo en el que se causa el derecho a la prestación.

Con el objetivo de adecuar a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está negociando con los principales sindicatos y la patronal, la posibilidad de incrementar el número de años considerado para la determinación de la base reguladora con la que se calcula la pensión de jubilación. La propuesta actual del es extender progresivamente los 25 años considerados en la actualidad (desde 2022) hasta 30 años, con la posibilidad de elegir los mejores 28 años de cotización entre esos 30 años. No obstante, aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre esta propuesta.

Para calcular la pensión que recibirá, deberá aplicar a la cuantía obtenida como base reguladora un porcentaje que depende de los años cotizados. Partiendo de una escala que comienza con el 50% de la pensión para los que tan solo hayan cotizado el mínimo (15 años), hasta el 100% para los que haya cotizado 36 años y 6 meses en 2023. A partir de 2027 serán necesarios 37 años cotizados para acceder al 100%.

Complemento a mínimos si corresponde

Una vez calculada la pensión de jubilación, si esta estuviera por debajo de la pensión mínima establecida cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede ser complementada con un complemento de mínimos, siempre que se acrediten ciertos requisitos.

Incentivos por demorar la jubilación

Esta cuantía también se puede ver incrementada con un porcentaje adicional por prolongación de la vida laboral, es decir, se contemplan incentivos para quienes decidan demorar su jubilación, al igual que existen coeficientes reductores en el caso de jubilaciones anticipadas y otros supuestos.

Coeficientes reductores por adelantar la jubilación

Los que elijan la opción de jubilarse anticipadamente podrán hacerlo hasta 24 meses antes de la edad legal ordinaria en caso de jubilación anticipada voluntaria (es decir, a partir de los 63 años o 64 años y 4 meses en 2023, dependiendo de los años de cotización acreditados), y hasta 48 meses antes en caso de jubilación anticipada involuntaria o forzosa (es decir, a partir de 61 años o 62 años y 4 meses, dependiendo del número de años cotizados). No obstante, esto conlleva una merma de la cuantía de la pensión a través de coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas, tanto voluntaria como forzosa, que quedaron modificados en enero de 2022.

Simuladores que se encargan de los cálculos

Desde principios de 2022 es posible acceder con identificación mediante SMS a la información que ofrece el portal Tu Seguridad Social, incluido el simulador que permite estimar su futura pensión de jubilación y la fecha a la que podrá acceder a la misma. Además, el simulador está actualizado y contempla las últimas modificaciones legales introducidas en la primera parte de la reforma de las pensiones, es decir, en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. Entre ellas, destaca la modificación de los coeficientes reductores, un complemento para jubilados anticipados con largas carreras de cotización o los incentivos por atrasar la jubilación, entre otras.