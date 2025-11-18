España apuesta por un turismo de "experiencias únicas" en su lucha por convertirse en líder del lujo

El turismo de lujo es uno de los mayores retos del sector en España para continuar consolidándose en el imaginario internacional. Los viajeros de alta gama cada vez son más exigentes con sus destinos, buscando experiencias "únicas" por encima de cualquier otra cosa.

"Hay que diferenciarse, los turistas quieren algo distinto en un mundo que está cada vez más masificado", aseguró Pablo Carrington, fundador y consejero delegado de Murgal, durante una de las mesas redondas de la X edición del Día Fortuny.

De aquí al año 2030, está previsto que el sector en su conjunto crezca en un 30%. Para poder cuidar del de alto impacto, primero "hay que hablar de turismo a secas", alegó Juan Cierco, director corporativo de Iberia de las áreas de Comunicación, Marketing y RRII. "Si alguien ve una manifestación contra ellos, no querrá acudir a una ciudad".

Para Carrington, el secreto para atraer a viajeros, sean de la economía que sean, es “preservar y potenciar lo que nos diferencia de otros destinos debe ser una prioridad. La autenticidad es la mejor garantía para un crecimiento sostenible del turismo en España".

"En España, tenemos muchas ofertas de calidad para todos los bolsillos", defendió el Director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. "Para algunos la experiencia puede ser comer unas tapas en un bar del centro y no un restaurante de lujo".

Aun así, el verdadero turista de lujo, aquel que se permite gastar algo más de dinero, busca unas vacaciones completamente distintas. Beatriz Sajón, directora general de Virtuoso Continental Europe lo explica: "Quieren una experiencia con todo incluido, transporte desde el aeropuerto y, si puede ser, una propiedad para ellos con chef privado y todas las comodidades".

“España cuenta con todo lo que demanda un viajero de lujo y ultra lujo en la actualidad y tiene la posibilidad de continuar captando aún más turistas en estos segmentos a través de una oferta que puede integrar cultura, gastronomía, sostenibilidad y disfrute de la naturaleza. Si a esto le sumamos la calidez de su gente y el nivel de servicio que ofrece, España está en una posición privilegiada dentro de la oferta de viajes de lujo”, finalizó.