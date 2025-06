España no se cree el "milagro" económico que vende el Gobierno

La mayor parte de los españoles no se cree la supuesta mejora económica que vende Pedro Sánchez cada dos por tres. Ni a Sánchez ni a ningún miembro de su equipo económico, que proclaman a los cuatro vientos que la economía española va como una moto, un cohete o cualquier otro medio de transporte supersónico que se les ponga por delante. La cantinela de la mejora del poder adquisitivo, los teóricos récords de empleo o las cifras de PIB a la vanguardia de Europa que cacarean sin cesar María Jesús Montero, Carlos Cuerpo o Yolanda Díaz no está calando en el ideario de los ciudadanos.

Sí está calando, por desgracia, la sensación de un país cada vez más empobrecido, donde el sueldo cunde menos que nunca, encontrar una vivienda es misión imposible y los problemas para llegar a final de mes, poder salir de vacaciones con tranquilidad o afrontar gastos imprevistos se multiplican y ahogan a los españoles.

En definitiva, algo que muchos analistas llevan tiempo avisando: las pomposas cifras «macro» no están llegando a la «micro», como así revela, por ejemplo, la última encuesta sobre economía y finanzas del hogar elaborada por Funcas, el «think tank» –centro de análisis– de las cajas de ahorros.

También empiezan a flaquear, además, esas grandes cifras «macro»: el PIB se frenó en el primer trimestre y crece ya la mitad que hace un año. Una realidad que hace cada vez más difícil de sostener el discurso triunfalista sobre la economía española en el que insiste machaconamente el Gobierno como un martillo pilón.

El 55% de los españoles cree que la economía está peor ahora que en 2019

Así, apenas uno de cada cinco españoles cree que la situación económica del país ha mejorado en comparación con la de 2019, antes de la pandemia de covid. Más de la mitad (55%) considera que la economía del país ha empeorado: un 24% llega a calificarla como «mucho peor» y un 31%, como «algo peor». Sólo uno de cada cuatro (25%) cree que la situación es similar, una proporción que, en todo caso, sigue siendo superior a ese 20% de quienes opinan que ha mejorado.

Encuesta FUNCAS LR La Razón

La opinión negativa sobre la evolución de la economía no se distribuye uniformemente de unos grupos de edad a otros. «Es mayoritaria entre los menores de 45 años, alcanzando a casi dos tercios, y tiende a disminuir progresivamente a partir de esa edad. El cambio más marcado se produce a partir de los 65 años, el único grupo en el que menos de la mitad piensa que la economía ha empeorado (42%). Entre los mayores se registra también el porcentaje más alto de opiniones positivas (30%), aunque sigue siendo minoritario», analiza Funcas.

Las políticas públicas, en el ojo del huracán

Lo que sí es más uniforme es el juicio que hacen los españoles de los motivos de la mala situación económica. «Cuando se pregunta a los encuestados por las razones de su valoración de la evolución de la economía española, tanto quienes opinan que ha mejorado como quienes creen que ha empeorado mencionan, sobre todo, a las políticas públicas. Entre quienes piensan que ha empeorado, el 70% se lo atribuye a las políticas públicas, muy por encima de causas como el contexto internacional (16%), las decisiones de la sociedad en general (10%) o la gestión empresarial (5%)», señala.

Sólo un 38% de los teóricos votantes de izquierdas considera que la economía ha mejorado

El posicionamiento ideológico muestra una influencia particularmente marcada en la valoración de la evolución de la situación económica general. No obstante, aunque en las posiciones a la izquierda del espectro los juicios positivos superan a los negativos, sólo un 38% de los teóricos votantes de izquierdas considera que la economía ha mejorado, mientras que cerca del 30% cree que ha empeorado. Sin embargo, a partir de las posiciones centrales, la tendencia se invierte: el 65% piensa que la situación es peor, porcentaje que asciende hasta el 76% entre quienes se sitúan en las posiciones más a la derecha.

Asfixiados a impuestos y con sueldos menguantes

Salarios e impuestos son los dos asuntos en los que más se percibe el malestar de la ciudadanía. Sólo un 2% cree que están subiendo por encima del coste de la vida, y un 8% cree que lo hacen al mismo nivel que el coste de la vida. En contraste, «un abrumador 90% sostiene que están perdiendo poder adquisitivo: el 61% cree que suben por debajo del coste de la vida; el 21%, que no suben, y por lo tanto valen menos; y el 8% restante cree que están disminuyendo. El consenso es tan contundente que apenas presenta diferencias según la autoubicación ideológica, al contrario que lo que ocurre respecto de los otros juicios sobre la situación económica».

Sobre la percepción del cambio en la carga impositiva desde antes de la pandemia los resultados muestran un «claro consenso sobre su aumento», afirma Funcas. El porcentaje de entrevistados que cree que los impuestos han disminuido apenas supera el 1%, y casi tres de cada diez creen que son «aproximadamente los mismos», mientras que el 70% piensa que han aumentado: para un 36 % son «algo mayores» y para un 34%, «mucho mayores».

Frenazo del PIB

Las grandes cifras de la economía española, esas que usa recurrentemente el Gobierno para sacar pecho, tampoco están siendo inmunes al frenazo. El Producto Interior Bruto (PIB) creció un 0,6% en el primer trimestre de 2025, según el dato confirmado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone una décima menos que el 0,7% del trimestre anterior, pero casi la mitad que el 1,1% del primer trimestre de 2024. Se trata además del peor dato para un arranque de año desde el primer trimestre de 2020, en plena pandemia de covid. En un contexto de guerra comercial, el consumo privado salvó al PIB de una situación aún peor, pero se ralentizó, al igual que la inversión.

«Si todo va tan bien, ¿por qué el salario real es menor al de 2019?»

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, dijo este miércoles que el crecimiento del PIB no llega a la economía real o «de la calle», a lo que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, replicó que los salarios han mejorado un 3,1% desde 2019. Bravo respondió al ministro que pretende ser «el mago de los números», pero en realidad lo que hace es «trilerismo» al «ocultar la bolita» de que las cifras macroeconómicas no llegan a la economía de calle. «Si todo va tan bien, ¿por qué el salario real de hoy es inferior al del año 2019? ¿Por qué si todo va tan bien, el 45% de los españoles tienen dificultad para llegar a final de mes o no llegan?», ironizó.