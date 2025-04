Los españoles gastarán casi 600 euros en sus vacaciones de Semana Santa

2025 ha pasado ante nosotros en un abrir y cerrar de ojos y Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina. Esta es una de las fechas más deseadas del año, ya que es el primer periodo vacacional prolongado en nuestro país que permitirá a muchos españoles irse unos días de viaje.

Las vacaciones son sagradas y es que dos de cada tres españoles tienen pensado viajar fuera de su localidad en estas fechas, en especial, serán los jóvenes (74,4%) y hombres (70,7%) los que se irán, en mayor medida, unos días fuera. En cambio, tres de cada diez afirman que no viajarán y un 1,7% no tendrá vacaciones estos días festivos. Así lo muestra el I Estudio "Hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de Semana Santa" elaborado por la entidad financiera Oney.

Los españoles que si viajen -sobre todo a Andalucía, el destino preferido de tres de cada diez- prevén gastar en estas fechas 588 euros de media. No obstante, un 15,1% de ellos gastará menos de 200 euros, mientras que casi un 22% desembolsará 800 euros o más.

Las personas que tengan entre 55 y 65 años y unos ingresos superiores a 4.000 euros prevén superar los 700 euros de gasto. En cambio, los jóvenes de 24 a 35 años, que residen en pequeños núcleos urbanos y los que menos ingresos tienen son, por consiguiente, los que menos invertirán en sus vacaciones de Semana Santa.

Un 22% financiará sus vacaciones

No todos se pueden permitir realizar este desembolso de dinero durante Semana Santa, sin embargo, pese a ello, muchos no quieren renunciar a una escapada durante estas fechas, por lo que no les quedará más remedio que financiar sus vacaciones. Concretamente, el 22% de los españoles recurrirá a alguna solución de financiación para pagar estos días de descanso. El 14,5% optará por el pago aplazado, mientras que un 7,5% solicitará un préstamo personal.

Los jóvenes de entre 18 y 34 años (20,8%), las personas con menos ingresos en sus hogares (13,1%) y los hombres (9,8%) son los que, en mayor medida, solicitarán un préstamo personal. El importe de los créditos solicitados por los españoles para irse de vacaciones en Semana Santa ha disminuido un 21% respecto a 2024: de 6.300 a 5.000 euros.

A la hora de devolver el crédito, más de la mitad prefieren hacerlo con un equilibrio entre el tiempo de pago y los intereses a abonar, mientras que casi el 26% opta porque el plazo de devolución sea el más corto posible. Dos de cada diez prefieren devolverlo a muy largo plazo, siempre y cuando los intereses no sean elevados, en especial los más jóvenes y las personas con menores ingresos. A pesar de que el plazo de devolución se ha reducido un 20% este 2025 (48 meses) respecto al año anterior, el número de solicitudes se ha duplicado si se compara con 2022.

La seguridad y confianza en la entidad (60,2%), una información transparente sobre los intereses (51,6%), la sencillez del procedimiento (46,1%), la flexibilidad en los plazos de pago (44,3%) y la facilidad y rapidez de la aprobación (41,2%) son los aspectos que tienen en cuenta los españoles en el momento de financiar un producto o servicio. Los intereses transparentes destacan entre las mujeres y las personas de 45 a 54 años (55%), mientras que la facilidad y rapidez en la aprobación se tiene más en cuenta entre las personas de mayor edad (47%).