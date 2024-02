Esta es la aplicación que le ayuda a encontrar a mascotas perdidas gracias a la Inteligencia Artificial

Las mascotas suelen tener un papel fundamental en el día a día de muchas personas alrededor del globo. Y es que los animales de compañía como perros o gatos acompañan a sus dueños en todo momento, ofreciendo un cariño desinteresado y evitando, en muchos casos, la sensación de soledad. Además, el vínculo entre el ser humano y estos peludos puede traer numerosos beneficios para la salud como reducir el estrés o incluso mejorar el estado físico, por ello, no es de extrañar que en nuestro país haya más de 30 millones de mascotas, según datos de 2021 de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac).

No obstante, un día podemos despertar y comprobar que la mascota con la que compartíamos nuestra vida ha desaparecido sin dejar rastro y no sabemos ni por donde empezar a buscar. Por ello, desde la compañía PetNow Inc. traen al Mobile World Congress (MWC) de 2024 PetWayHome, la aplicación con inteligencia artificial que ayuda a los animales perdidos a reunirse con sus dueños.

Y es que esta aplicación no solo utiliza tecnología biométrica para identificar por sus narices y caras a perros y gatos, sino que la compañía da un paso más y también realiza una medición automatizada del tamaño y la clasificación de la raza para así obtener resultados "más precisos", así como notificaciones con información de ubicación basada en el código postal. El lanzamiento de PetWayHome está previsto para el segundo trimestre de 2024.

"Hemos estado cooperando con aseguradoras y agencias gubernamentales en Corea del Sur, Francia y Estados Unidos para la adopción de nuestra biometría patentada para mascotas que se puede utilizar independientemente del estado del microchip", explicó el CEO de Petnow Inc., Jesse Joonho Lim. Además, destacó que "la tecnología añadida se introduce para evitar posibles errores humanos al permitirles introducir manualmente los datos en los perfiles de sus mascotas, y tenemos muchas ganas de mostrarla".

La aplicación Petnow, que puede escanear, registrar y verificar la identidad de las mascotas a través de los teléfonos móviles, cuenta con más de 100.000 usuarios en todo el mundo y puede descargarse en España, Francia, Alemania y Reino Unido. Además, la compañía también está realizando pruebas piloto en varios países para integrar la biometría de mascotas en los registros de mascotas de las regiones correspondientes. Y es que la startup coreana quiere "construir un mundo sin animales perdidos y reducir la carga de los gastos médicos de las mascotas con planes de seguro más asequibles".