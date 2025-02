Esta es la cantidad de dinero que puedes donar a un familiar sin tener que pagar impuestos en España

A pesar de que la economía española ha sufrido un crecimiento durante los últimos años, todavía son muchas las personas que viven al día en España, o que sufren de graves problemas económicos para llegar a final de mes. En muchas ocasiones, los ciudadanos tienen que hacer frente a gastos imprevistos referentes a sus hijos, mascotas o a problemas con el coche y necesidades básicas en el hogar. Esto ha hecho que las transferencias entre familiares se hayan convertido ya en algo muy común en nuestro país.

Actualmente son muchas las personas que deciden apoyar económicamente a algún familiar o conocido para ayudarle a solventar su situación. Si la cantidad de dinero no es muy elevada, lo más habitual es entregar la misma en efectivo para no tener que declararla como donación. Desde hace tiempo existe un mito muy extendido en nuestro país, según el cual no hay que pagar por donaciones inferiores a los 3.000 euros. Sin embargo, esto es totalmente falso.

La banca ofrece desde ayer transferencias de dinero instantáneas al mismo precio que las normales Eduardo Parra Europa Press

Las personas que decidan realizar una donación en España, deben saber que es obligatorio declarar la misma a través del conocido impuesto de sucesiones y donaciones. La obligación de declarar esta donación recae sobre la persona que se beneficia de la misma, que tiene un plazo de un mes desde el momento que la recibe para comunicarle a Hacienda este hecho. La cuantía del impuesto varía en función de la cantidad o del tipo de bien donado, así como de la normativa vigente en la comunidad autónoma donde resida el receptor.

¿Cuánto dinero puedo dar a un familiar sin pagar impuestos?

Son muchas las personas que deciden apoyar económicamente a algún conocido a través del envío de dinero mediante transferencias bancarias. La Agencia Tributaria suele estar muy pendiente de este tipo de transferencias, ya que pueden convertirse en un grave problema fiscal si no se gestionan de forma adecuada. Si la transferencia de bienes o dinero no implica una contraprestación, debe ser declarada como donaciónsiempre que supere la cantidad establecida por ley.

Persona contando un fajo de billetes de euros LaRazón

El límite establecido por Hacienda para estas transferencias bancarias entre familiares es de 10.000 euros. Todas aquellas que igualen o superen este umbral deben ser declaradas oficialmente para evitar sanciones económicas significativas. El objetivo de este límite es tratar de identificar todas aquellas donaciones entre conocidos que no sean declaradas, para evitar de esta forma la evasión fiscal. En algunos casos Hacienda también puede investigar aquellas transferencias que superen los 6.000 euros, para garantizar que no se trate de una operación irregular y que cumpla con sus correspondientes obligaciones tributarias.

¿Cuáles son las consecuencias de no declarar una donación en España?

Las personas que incumplan con la obligación de declarar una donación en España pueden enfrentarse a graves sanciones económicas. Si la Agencia Tributaria considera que la donación realizada es encubierta, las multas oscilan entre un mínimo de 600 euros y hasta el 50% del valor de la donación realizada y no declarada. Estas personas también podrían enfrentarse a una amonestación por parte de la Administración, en función de la gravedad de la infracción cometida: tendrán en cuenta la cantidad de dinero total transferido o el número de transferencias no declaradas.

Economía.- La Agencia Tributaria lanza un aviso ante posibles correos electrónicos y SMS fraudulentos por la Renta Europa Press

Con estas sanciones, desde lapretendena la hora de realizar una donación. También pretenden evitar el incremento del uso de las transferencias bancarias como medio para evitar el pago de impuestos en España. Por ello, es muy importante que a la hora de realizar una transferencia considerable de dinero, las personas involucradas puedan justificar el origen, destino y motivos que han llevado a realizar la misma.