Esta es la nueva de edad de jubilación anticipada en 2025: coeficientes reductores y novedades

Este recién estrenado año conlleva un aumento de la edad de jubilación legal ordinaria. Esto quiere decir que la edad de jubilación anticipada voluntaria también incrementa en 2025 con respecto a la del año pasado. Es de vital importancia saber que si se quiere retirar definitivamente del mercado laboral en España, la edad de jubilación se sitúa en 66 años y ocho meses si se ha cotizado menos de 38 años y tres meses.

No obstante, también es posible a los 65 años, eso sí, siempre que se haya cotizado más de 38 años y tres meses a la Seguridad Social. Ahora bien, si no quiere esperar a cumplir esta edad para cobrar la pensión de jubilación, debe saber que se puede acceder a la jubilación voluntaria, que no es lo mismo que la prejubilación.

La prejubilación supone la extinción del contrato. Desde que el trabajador deja su puesto hasta que tiene edad suficiente para acceder a la jubilación, la empresa paga una renta mensual que suele ser inferior al salario del empleado cuando estaba en activo y que complementa su prestación por desempleo. Dicho de otro modo, la prejubilación no es una modalidad de jubilación, sino un acuerdo entre empresa y trabajador.

¿Qué edad tienes que tener en 2025 para la jubilación anticipada?

La edad mínima de jubilación anticipada voluntaria se ha retrasa en 2025 hasta los 64 años y 8 meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. En cambio, esa edad mínima de acceso a la jubilación anticipada voluntaria será de 63 años en caso de contar con 38 años y 3 meses de cotización o más.

¿Cómo se aplican los nuevos coeficientes reductores?

Para calcular la pensión por jubilación anticipada voluntaria se aplican unos coeficientes reductores, en función del número de meses de adelanto de la edad de jubilación y del periodo de cotización total acumulado. Por cada trimestre o fracción de trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, se aplicarán los siguientes coeficiente reductores según el tiempo de cotización acreditado. Estos coeficientes varían según el tipo de jubilación anticipada.

Coeficientes reductores jubilación voluntaria anticipada 2025 Seguridad Social Seguridad Social

¿Qué profesiones no tienen penalizaciones en las pensiones?

Existen algunos profesionales que podrán solicitar la jubilación anticipada voluntaria y no sufrirán penalizaciones, cobrando la pensión completa. Son las siguientes: