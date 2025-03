Estas son las partidas del hogar en las que más se puede ahorrar: 3.000 euros de media

Para miles de hogares españoles cada euro es crucial. Llegar a fin de mes es una auténtica odisea desde hace varios años por la incesante subida de precios. La hipoteca, el alquiler, los suministros, la cesta de la compra, el transporte, el internet ... Todo se ha disparado. En concreto, los hogares españoles gastan casi 33.000 euros al año en las cinco facturas básicas: hipoteca, seguros, energía, internet y cesta de la compra. Pero esta cuantía se puede reducir en 3.000 euros anuales revisando contratos y eligiendo las mejores ofertas relación calidad-precio. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explica cómo conseguirlo.

Cesta de la compra

La cesta de la compra es una de las facturas que más se ha disparado en los últimos años, pero en la que es posible ahorrar una importante cantidad optando por productos de marca blanca. En concreto, la OCU señala que es posible ahorrar entre 315 (Ciudad Real) y 4.148 euros al año (Madrid) eligiendo el supermercado más barato. En su ranking de este año las cadenas más baratas están lideradas por Supermercados Dani, Tifer, Deza, Family Cash, Más Ahorro y Alcampo; mientras que las más caras son Alto Aragón, Amazon y Sánchez Romero.

Hipoteca

En cuanto a la vivienda, mejorar en solo 0,5 puntos el interés que se paga por una hipoteca con un capital pendiente de 113.000 euros a 15 años, puede suponer un ahorro de 4.000 euros, descontando los gastos del cambio. Esto es posible gracias a la mejora de las ofertas hipotecarias derivada de las bajadas de los tipos de interés. En cuanto a cómo conseguir esta mejora de las condiciones, hay dos posibilidades: novación, que consiste en negociar con el banco una rebaja del interés o subrogación, que pasa por trasladar la hipoteca actual a otro banco que dé mejores condiciones.

Suministros energéticos

Respecto a los suministros energéticos, hay hasta 942 euros de diferencia al año entre la tarifa más económica (622 euros) y la más cara (1.564 euros) para para un hogar con un consumo de 3.500 kWh al año y 4,6 kW de potencia contratada. Además de cambiar de tarifa, también se pueden adoptar medidas de ahorro energético en el día a día para abaratar la factura, como hacer un buen uso de los electrodomésticos (carga completa, programas eco...), mantener los dispositivos de climatización en temperaturas moderadas (en invierno, no más de 21 °C por el día y 17 por la noche) y desconectar los electrodomésticos no necesarios para evitar el consumo en stand by, que representa un 10% de la factura.

Internet

Los ahorros en la factura del internet son espectaculares. Gastar 53 euros al mes por una combinación de fibra doméstica de 600 Mb y dos líneas móviles con 35 Gb de datos que ofrece un conocido operador puede parecer un gasto pequeño, pero al cabo del año son 636 euros. Y resulta que esa misma combinación, exacta o mejorada, puede conseguirse con otras compañías virtuales por la mitad de precio.

Seguros

Algunos seguros contratados simplemente o no son necesarios o puede reducirse su cobertura. Por ejemplo, un seguro de vida vinculado a la hipoteca con el banco puede suponer un sobrecoste de 600 euros al año en distintos conceptos. Mientras que reducir la cobertura del seguro del hogar de todo riesgo accidental a todo riesgo convencional puede traducirse en un ahorro de 700 euros al año para un piso de 94 m2 en Madrid. Además, la OCU señala que también es conveniente compara el precio de las primas para coberturas de alcance similar.