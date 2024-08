Esto es lo que cuesta mantener una vivienda vacía

Dos de cada diez españoles tienen más de una casa en propiedad, y aunque muchos de ellos deciden poner su vivienda en alquiler para obtener una rentabilidad, hay otros que, ante el miedo de no poder recuperarla o de que se produzcan impagos de la renta, deciden mantenerla vacía. Esto es algo que les sucede al 8% de los que tienen dos inmuebles y al 23% de los que cuentan con tres o más. No obstante, aunque muchos propietarios crean que es la opción más acertada, mantener una casa desocupada sale caro. "Si has optado por esta alternativa, te interesará saber qué gastos conlleva mantener una vivienda vacía. Los gastos de comunidad, de mantenimiento, ciertos suministros o un seguro son algunos de los dispendios que seguiremos pagando aun sin habitar el inmueble", explican desde el portal inmobiliario pisos.com.

Coste de los impuestos y tasas

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) "es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los términos establecidos en esta ley", tal y como establece el artículo 60 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Este es obligatorio y lo deberán pagar todos los años por propietarios de una vivienda, independientemente de que no esté habitada.

El coste de este impuesto varía en función del valor catastral de la propiedad y del tipo impositivo que aplica el municipio en el que se encuentra ubicada. Este oscila entre el 0,4% y el 1,3% del valor catastral en el caso de los inmuebles de naturaleza urbana. Por tanto, su coste puede oscilar entre unos 100 y más de 800 euros al año.

Asimismo, en ocasiones, los propietarios estarán obligados a pagar las tasas de basura y alcantarillado, que varían según el municipio y que podrán llegar a superar los 300 euros anuales.

Coste por el mantenimiento de los suministros básicos

Que la vivienda esté vacía no significa que esta no tenga suministros. "De hecho, es bastante común querer mantener el alta del suministro eléctrico, por si se esperan visitas para su alquiler o venta o si se prevé que pueda volver a estar habitada próximamente", explica el portal inmobiliario. Su mantenimiento implica pagar una cuota fija mensual, de entre 20 y 50 euros mensuales, según la tarifa elegida.

Mantener el suministro de agua es importante si se quieren prevenir problemas de fontanería de la vivienda. Esto implica un gasto fijo que puede oscilar entre los 10 y los 30 euros al mes. Además, si se decide mantener el alta del suministro de gas, esto supondrá al propietario un gasto fijo de entre 10 y 25 euros mensuales.

Seguros y mantenimiento de la vivienda

El seguro de hogar protege a la propiedad contra posibles contratiempos, por ello, es probable que el propietario quiera mantener esta póliza, ya que las averías en la electricidad, las goteras o las plagas, entre muchos otros problemas, pueden surgir en cualquier momento, incluso aunque la vivienda esté vacía. "El coste de un seguro del hogar puede sumar a los gastos de la vivienda entre 150 y 600 euros al año, dependiendo del valor de la propiedad y de la cobertura contratada", asegura el portal inmobiliario.

No obstante, estos gastos pueden dispararse si la vivienda se encuentra desocupada, ya que si está habitada, el uso regular por parte de los inquilinos previene determinadas averías.

Otros gastos de una vivienda vacía

Las cuotas de la comunidad es otro de los gastos a los que tienen que hacer frente la mayoría de los propietarios en nuestro país para el mantenimiento de instalaciones y servicios comunes como áreas exteriores, portería, limpieza o seguridad, entre otros. Este coste puede oscilar entre los 20 y los más de 300 euros al mes.

Además, si los propietarios deciden contratar una alarma, este gasto adicional tiene un precio "muy variable", tal y como destaca el portal inmobiliario. Este suele suponer entre 40 y 50 euros al mes.