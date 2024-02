Seguros de hogar: estos son los 5 siniestros más comunes

La vivienda es uno de los espacios donde las personas pasan la mayor parte de su vida y en el que crearán numerosos recuerdos con el paso de los años. No obstante, este lugar, al que la mayoría considera su hogar, puede desvanecerse de la noche a la mañana por algún que otro contratiempo como un incendio o incluso una pequeña inundación. Estas situaciones no son fáciles, pero tampoco baratas, ya que aquellos que no cuenten con un seguro de hogar tendrán que hacer frente a un gasto elevado, que incluso podría ser inasumible para muchos propietarios.

El seguro de hogar es un contrato mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al propietario de una vivienda en caso de que se produzca algunos de los daños previamente mencionados. Este tipo de pólizas cubren una serie de servicios y asistencia básica, los cuales van aumentando a la vez que también lo hace el precio. En este sentido, un 93% de los españoles cuenta con una de estas pólizas, según una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Pero, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que ocurren en el hogar? Desde ICEA, organismo que agrupa a gran parte de las aseguradoras españolas, han hecho una selección de los siniestros más comunes de los que se da parte en los seguros de hogar.

Los daños por agua fueron más del 37% de los partes que se dieron en seguros de hogar en España durante el 2022. A este problema le sigue de lejos la rotura de cristales, mármoles, granitos o placas de vitrocerámica, entre otros, ya que suponen un 14,4% de los partes.

Los servicios de urgencia, cerrajería, fontanería, reparaciones... servicios de asistencia en el hogar son los que están detrás del 13,6% de los siniestros.

El cuarto problema, que representa el 9,3% de los siniestros, fueron los daños eléctricos causados en aparatos por subidas inesperadas de la tensión. El top-5 lo cierran los daños causados por fenómenos atmosféricos –como el granizo–, ya que supusieron un 5,3% de los siniestros en seguros de hogar.

En lo que respecta al coste, los dos siniestros más caros, pero "algo menos comunes" son los incendios (que en 2022 suponen un coste medio por siniestro de 3.130 euros) y los robos (que de media supusieron 715 euros por siniestro).

¿Qué debe hacer si ha sufrido un siniestro?

Desde la OCU explican los pasos a seguir cuando se tiene un siniestro en el hogar: