Estos son los cinco bancos que le cobrarán hasta 60 euros de comisiones en marzo

Las comisiones bancarias son las cantidades que los clientes deben pagar a los bancos por los servicios que prestan como hacer una transferencia inmediata, el mantenimiento de sus cuentas o emitir una tarjeta de crédito, entre otros. Estas cuantías suponen el 40% de los ingresos brutos de los bancos, tal y como señala el Banco de España (BdE).

Las entidades financieras pueden cobrar lo que deseen por sus servicios, y con el transcurso de los años, estas cuantías han ido ascendiendo de manera prolongada, afectando de lleno al bolsillo de sus clientes. "Los bancos pueden poner el importe o precio que estimen oportuno, salvo en aquellas operaciones bancarias en las que los importes estén limitados por norma, como sucede –por ejemplo- con la cancelación o amortización anticipada de un préstamo hipotecario o de un crédito al consumo", sostienen desde el BdE.

En este sentido, la comisión de mantenimiento se ha triplicado en los últimos años, subiendo una media de 81 euros. Tanto es así que en el año 2018 rondaban los 44 euros y, a finales de 2022, subieron hasta los 125 euros, según muestra la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

No obstante, las subidas no se quedarán ahí, sino que el comparador de productos bancarios, HelpMyCash ha informado que en el mes de marzo, al menos cinco de los bancos más populares de España van a cobrar comisiones por el mantenimiento de sus cuentas si no se cumplen sus requisitos: