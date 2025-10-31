Telefónica Brasil gana 690 millones de euros, un 13,3% más

La filial de Telefónica en Brasil, Vivo, va camino de cerrar un año superior en resultados a 2024. La compañía obtuvo un beneficio neto de 689 millones de euros hasta septiembre, lo que representa un 13,4% más que en el mismo periodo del año pasado, según ha informado hoy.

La filial de la empresa española, líder de su ramo en el mercado brasileño, mejoró su facturación en los primeros nueve meses del año un 6,6%, hasta alcanzar casi 7.100 millones de euros.

En el tercer trimestre del ejercicio, Vivo logró una facturación de 2.400 millones de euros y unas ganancias netas de 302 millones, lo que supone un crecimiento interanual del 6,5% y del 13,3%, respectivamente.

La mejora de los indicadores de Vivo se notó especialmente en el negocio de los servicios digitales y los datos corporativos, cuya facturación interanual creció un 19,8% en los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 652 millones de euros.

El servicio de líneas móviles, la principal segmento de negocio de la empresa, facturó 4.586 millones de euros, un 6,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

El resultado bruto de la operadora en los nueve meses del año se situó en 2.911 millones de euros, un 8,6% superior al del año anterior.