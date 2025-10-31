CaixaBank obtuvo un beneficio récord de 4.397 millones hasta septiembre, un 3,5% más

CaixaBank obtuvo un beneficio récord de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a una "intensa actividad comercial en un entorno de tipos de interés contenidos" y pese a que el resultado "continúa condicionado por la contabilización del impuesto a la banca sobre el margen de intereses y comisiones". En 2025, este gravamen se reparte de forma lineal por trimestres, por lo que si se hubiera aplicado con el criterio de ejercicio anterior, el beneficio entre enero y septiembre habría crecido un 0,6 % interanual.

Así lo ha comunicado la entidad a la a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ante la que ha destacado que este resultado se ha producido por una mejora de la "dinámica comercial, con una evolución muy positiva tanto en recursos como en crédito", cuyo volumen de negocio alcanzó 1,09 billones de euros y mantiene su tendencia al alza al crecer un 6,8% en tasa interanual.

La nueva producción de crédito, con 61.255 millones de euros entre enero y septiembre, aumenta un 20%, con alzas en todos los segmentos: del 39% en hipotecas, del 16% en empresas y del 12% en consumo. También tuvieron hasta septiembre un fuerte crecimiento de clientes y actividad en Imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, que cerró con 3,9 millones de clientes (+11% interanual) y un volumen de negocio de 20.600 millones de euros (+24%).

El Grupo CaixaBank mantiene así una "adecuada rentabilidad", con el ROE en el 15,2% -por encima del 14,4 % de septiembre de 2024-, y la ratio de eficiencia se sitúa en el 39,2%. Además, registra una "fuerte generación orgánica de capital y mantiene una cómoda posición de liquidez", indica la entidad que dirige Gonzalo Gortázar, que ha explicado que "avanzamos con fuerza en línea con nuestros dos grandes ejes estratégicos: el crecimiento sostenido de la actividad y la transformación del Grupo. Además, gracias a la rentabilidad alcanzada y a nuestra sólida posición financiera, hemos facilitado financiación a 240.000 familias y empresas, reforzamos nuestro compromiso con la sociedad y la sostenibilidad, y garantizamos una retribución adecuada a nuestros accionistas".

La morosidad también desciende y sigue en mínimos, con una tasa del 2,3% a cierre de septiembre. El saldo de dudosos baja en 889 millones de euros en el año y la ratio de cobertura mejora hasta el 72%. El margen de intereses se sitúa en 7.957 millones, un descenso del 4,9% respecto al mismo periodo de 2024, pero recupera una tendencia positiva en el tercer trimestre, con un alza del 1,4% frente al segundo, y los ingresos por servicios, que incluyen gestión patrimonial, seguros de protección y comisiones bancarias, crecieron un 5,7%, hasta 3.883 millones, mientras que el margen bruto cerró septiembre en 12.118 millones, un incremento del 2,8% interanual.

Con estos resultados, el banco ha anunciado que el consejo de administración ha aprobado la distribución de un dividendo a cuenta por un importe de 1.181 millones (16,79 céntimos brutos por acción), que se pagará en noviembre. El plan de retribución al accionista para este ejercicio contempla una distribución de entre el 50% y el 60 % del beneficio neto consolidado a abonar en dos pagos: un dividendo a cuenta por importe de entre el 30% y el 40% de las ganancias del primer semestre y uno complementario a abonar en abril de 2026. De acuerdo con ese plan, el consejo ha respaldado un pago a cuenta en noviembre del 40% del beneficio de los seis primeros meses del año.

Al mismo tiempo, CaixaBank está ejecutando el sexto programa de recompra de acciones por valor de 500 millones, con el que cerrará el programa de retribución de 12.000 millones entre 2022 y 2024, y ha anunciado una séptima recompra, también de 500 millones.