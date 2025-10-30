El BCE mantiene los tipos de interés en el 2 %: "La inflación está estable"

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener los tipos de interés a los depósitos bancarios en la zona del euro en el 2% porque la inflación está estable. En concreto la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%. El supervisor ha optado por seguir a la espera después de haber detenido en junio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

El Consejo de Gobierno ha considerado que "la economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional. La inflación continúa en niveles próximos al objetivo del 2% a medio plazo y la evaluación por el Consejo de Gobierno de las perspectivas de inflación prácticamente no ha variado. La economía ha seguido creciendo pese al difícil entorno internacional".

De momento, el crecimiento económico en la zona del euro es débil pero se mantiene y la inflación está en el objetivo, que es una tasa del 2% a medio plazo. La tasa de inflación en la zona del euro subió en septiembre dos décimas hasta el 2,2% interanual, después de tres meses consecutivos estable en el 2%, y la subyacente, que excluye la energía y los alimentos, permaneció estable en el 2,3% por quinto mes consecutivo.

