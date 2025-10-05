La factura regulada de la luz se dispara a 571 euros hasta septiembre, un 20% más

El importe acumulado de los recibos de la luz para los hogares acogidos al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) subió un 19,9% entre enero y septiembre de 2025, ya que alcanzó una media de 571,06 euros, lo que supone un ascenso de 94,61 euros con respecto a lo pagado en ese periodo de 2024 (476,145 euros).

Así lo refleja el simulador de la factura de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al ser consultado por la factura de un consumidor medio con una demanda anual de 3.240 kilovatios hora (kWh), según informa Servimedia.

Esta subida llega después de que el IVA volviera de forma definitiva al 21% desde el 1 de enero y de que el recibo bajara apenas un 1,3% en 2024 tras hacerlo un 41% en 2023, lo que supuso un descenso de 470 euros con respecto a lo pagado en 2022 (1.145 euros), tras subir un 32% ese año.

La subida acumulada en 2022 se produjo por el mayor uso de fuentes convencionales como el gas natural y el carbón para producir electricidad como consecuencia del desplome de la producción hidráulica por la sequía, factores que en 2023 se atenuaron y eso se sumó a la bajada del precio de los mercados internacionales del gas que se dispararon por la guerra en Ucrania.

Esa tendencia continuó al inicio de 2024 y en especial durante la primavera, cuando la electricidad marcó precios muy bajos e incluso negativos. Sin embargo, a partir del verano fue cambiando la tendencia hasta terminar con importantes subidas desde noviembre que continúan a fecha de hoy. De hecho, hasta octubre, el recibo se había abaratado en cerca de 50 euros con respecto a 2023.

Evolución del año

En lo que va de 2025, los consumidores han pagado 91,64 euros por el término fijo, 347 euros por el consumo, 3,47 euros para financiar el bono social, otros 22,60 euros por el impuesto eléctrico, 7,24 euros por el equipo de medida y los restantes 99,11 euros por el IVA, que es del 21% desde enero y fue del 10% durante varios meses de 2024.

En cuanto a septiembre, el recibo alcanzó 61,65 euros, lo que supuso un descenso del 0,8% con respecto al mes de agosto, cuando alcanzó los 62,12 euros. Teniendo en cuenta que septiembre tiene un día menos que agosto, en media diaria el recibo se encareció algo más de un 2%.

Con respecto al año pasado, la factura de septiembre se encareció un 9,6%, puesto que el recibo ascendió a 56,24 euros en septiembre de 2024. La diferencia se explica porque el IVA fue del 10% en septiembre del año pasado y ahora es del 21%