El crecimiento económico se desacelerará en 2026-2027 y la vivienda seguirá encareciéndose, según BBVA Research

BBVA Research ha revisado al alza su previsión de crecimiento para la economía española en 2026, hasta el 2,4%, una décima más que en su estimación anterior, y calcula que entre 2026 y 2027 podrían crearse casi un millón de empleos, unos 480.000 puestos anuales de media. Así se recoge en el informe Situación España – Diciembre 2025, presentado este martes por el banco.

El servicio de estudios del banco anticipa que el PIB avanzará un 2,9% en 2025, una décima menos de lo previsto en octubre, moderándose posteriormente al 2,0% en 2027. El crecimiento supera con holgura tanto la media histórica española de las últimas tres décadas (2,1%) como el previsto para la Eurozona (1,4%).

BBVA Research identifica un entorno de crecimiento sólido, apoyado en la fortaleza de la creación de empleo y en el dinamismo de la demanda interna. Este año, las aportaciones negativas de la demanda externa contrastan con el avance del consumo privado, el consumo público y la inversión.

Pese a la ligera desaceleración del tercer trimestre (crecimiento del PIB del 0,6%, frente al 0,7% previsto), el cuarto trimestre podría situarse en torno al 0,7%, gracias a un avance más equilibrado de los distintos componentes de la demanda. La afiliación a la Seguridad Social apunta, además, a un mayor dinamismo del mercado laboral en el tramo final del año.

Empleo, inmigración y energía barata, pilares del ciclo expansivo

Las previsiones del organismo contemplan un aumento sostenido de la fuerza laboral, apoyado parcialmente en la inmigración, lo que permitirá sostener la creación de empleo. También subrayan el papel del bajo coste energético: tanto la electricidad como los combustibles se mantendrían en niveles reducidos, favoreciendo la competitividad empresarial y el poder adquisitivo de los hogares.

BBVA Research destaca también la mejora de la productividad total de los factores (PTF), impulsada por cambios estructurales como el mayor peso de los servicios, la digitalización y nuevas formas de organización del trabajo.

Inflación moderándose y política monetaria expansiva

La inflación seguirá una senda descendente, hasta el 2,5% en 2026 y el 2,2% en 2027, circunstancia que permitirá una mejora del poder adquisitivo y apoyará el crecimiento del consumo privado (2,9% y 2,0%, respectivamente). El estudio prevé que el BCE mantenga el tipo de depósito en el 2,0% durante los próximos 12 a 18 meses, lo que prolongará un entorno monetario expansivo.

A ello se suman balances saneados en hogares, empresas y bancos, lo que facilitará la financiación y respaldará la inversión, que podría crecer un 6,4% en 2026 y un 4,9% en 2027.

Precios de la vivienda que seguirán subiendo

La inversión en vivienda se acelerará con fuerza (6,2% en 2026 y 6,4% en 2027), aunque las ventas se quedarán en torno a las 725.000 unidades anuales en 2025 y 2026. El informe explica esta estabilidad no por falta de demanda, sino por la escasez de oferta y el consecuente encarecimiento. Los precios subirán más del 10% en 2025 y alrededor del 9% en 2026, lo que excluirá a parte de la demanda potencial.

La ejecución acelerada de los fondos NGEU y el incremento del gasto en defensa apoyarán la actividad en 2026. Para cumplir los plazos europeos —antes de agosto de 2026— será necesario un aumento del 60% en la ejecución respecto a 2025, lo que podría impulsar la inversión en construcción no residencial hasta el 6,7%.

El Gobierno ha aprobado casi 40.000 millones en gasto en defensa desde abril, una inyección cuyo impacto dependerá del ciclo económico y del grado de dependencia de las importaciones.

Turismo y exportaciones muestran señales de agotamiento

Aunque el consumo de no residentes se situará en 2025 un 28% por encima de los niveles de 2019, su crecimiento se desacelerará notablemente: del 16% en 2023–2024 pasará a algo más del 5% este año y rondará el 2% en 2026 y 2027. Los indicadores de turistas y pernoctaciones ya muestran estancamiento.

Las exportaciones de bienes también enfrentan dificultades por los aranceles, la incertidumbre comercial y la apreciación del euro. BBVA Research advierte de que la pérdida de competitividad podría tener efectos más persistentes de lo esperado.

Una política fiscal que se volverá contractiva

El servicio de estudios prevé que la política fiscal adoptará un tono menos expansivo desde mediados de 2026, debido al agotamiento de los fondos asociados a la DANA, al fin del impulso de los recursos europeos y al cumplimiento de las reglas fiscales comunitarias.

Esto podría generar volatilidad en la inversión: la necesidad de concentrar gastos en la primera mitad de 2026 podría venir seguida de una brusca caída en la segunda parte del año.

Pese a las perspectivas positivas, Jorge Sicilia, director de BBVA Research advierte de varios retos: el estancamiento de las exportaciones de bienes, la insuficiente inversión en energía y vivienda, problemas de eficiencia y escasez de mano de obra, la sostenibilidad de los flujos migratorios y la necesidad de consolidar la mejora de la productividad aprovechando el potencial de la inteligencia artificial.