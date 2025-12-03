Daniel Lacalle, economista: “Ninguna sociedad ha hecho ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos”

La carga impositiva es un debate muy recurrente a nivel político, con opiniones muy diversas sobre la manera ideal de operar de cara al crecimiento de un país. Lo que sí es una realidad es que el Tribunal Supremo ratificó que discriminar fiscalmente a no residentes en España, impidiendo aplicar el límite conjunto del 60% entre el IRPF y el impuesto sobre Patrimonio, vulnera la libre circulación de capitales y la normativa europea.

El Supremo encuentra discriminatorio que los no residentes en España no tengan derecho a aplicar el límite conjunto del 60% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre el patrimonio. Daniel Lacalle, economista y colaborador de LA RAZÓN lanzó una reflexión compartida en la cuenta de TikTok 'SeLibre' sobre la carga impositiva a los más ricos y cómo afecta a la sociedad que sea muy alta.

¿Es rentable subir los impuestos?

Daniel Lacalle habló claro sobre esta posibilidad: "Ninguna sociedad ha hecho ricos a los pobres haciendo pobres a los ricos". El experimentado economista señala que no es la solución adecuada para que un país sea más próspero y más potente a nivel económicos. Insiste lo que nunca debe ser la solución a sus ojos: "Ninguna sociedad jamás ha reducido la pobreza poniendo como objetivo prioritario el igualitarismo".

¿Por qué no funciona el igualitarismo?

El economista explica de manera sencilla su idea: "Porque el igualitarismo sólo puede igualar a la baja". Entiende que esta decisión perjudica a toda la sociedad, que, en vez de crecer económicamente, pierde poder. En su mensaje insiste en las consecuencias y en que es algo que se está dando en España: "Porque desde políticas intervencionistas como la que se nos están intentando imponer, lo único que se consigue es igualar a la baja".

Puso de ejemplo lo ocurrido en Venezuela: "Yo recuerdo cuando un artículo de una ONG decía que el régimen de Chávez en Venezuela había sido decepcionante pero que habían reducido la desigualdad. Claro, habían hecho pobres a toda la sociedad, eran mucho menos desiguales, eran iguales en la pobreza". A sus ojos, es eficaz para reducir la desigualdad, pero no para aumentar la riqueza a nivel general, ni siquiera la de aquellos con menos recursos.

Cuestiona varias medidas

Señala lo que ocurre con las medidas del totalitarismo: "Y nos encontramos ante algo que nosotros no podemos entender". Señala las cosas que no se pueden entender desde su punto de vista: "No podemos entender cómo se le pueden poner escollos a la creación de empleo, a la inversión y a la atracción de capital y a la mejora de la renta disponible de las familias para que hagan con su dinero lo que quieran". Entiende que todas estas medidas son perjudiciales para un país que quiere crecer a nivel económico.

Adiós a la clase media

No fue su única advertencia ya que anteriormente señaló otra estrategia: "La destrucción de la clase media no es una casualidad, es una política". El economista detalló el motivo de su afirmación: "La clase media es crítica, la clase media es incómoda". Lo es por las siguientes razones: "La clase media tiene libertad económica y empieza a exigir mejores bienes y servicios por sus impuestos". Cuando una persona tiene una nula capacidad económica, la capacidad de crítica va a ser siempre menor. Subrayó el procedimiento a seguir de forma habitual: "Para el gobernante más intervencionista, el objetivo de destruir la clase media es un objetivo clarísimo".