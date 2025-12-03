La Navidad también reparte trabajo: la temporada de compras generará 452.950 contratos, un 4,7% más que el año pasado

La campaña de Navidad dejará casi medio millón de contratos bajo el árbol. Randstad prevé que entre el Black Friday y las rebajas de enero se produzcan 452.950 nuevas contrataciones, un 4,7% más que el año pasado, cuando se firmaron 432.609 contratos. La mejora confirma la tendencia ascendente del empleo estacional ligada al aumento del gasto y del turismo.

La hostelería será el sector que más contratos va a generar (174.190) y el que más crecerá, un 12,4% respecto al año anterior cuando se cerraron 154.965. La llegada de turistas nacionales e internacionales y el auge de las celebraciones impulsan la demanda de camareros, personal de sala y perfiles orientados al trato con el público.

Por su parte, el transporte y la logística, uno de los sectores más beneficiados por estas fechas, registrará cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior (171.200). Pese al descenso, representa uno de cada tres contratos navideños debido al peso del comercio electrónico, con el foco puesto en la búsqueda de empaquetadores, mozos de almacén, carretilleros, conductores y agentes de atención al cliente online.

Y, finalmente, el comercio va a generar 119.000 contratos durante esta campaña, un 12,1% más que en 2024 (106.390). Dependientes, promotores y personal de caja serán serán los perfiles más buscados para atender el incremento de clientes en tiendas físicas.

“La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería. Este ejercicio las previsiones de Randstad mantienen la tendencia creciente a la contratación por esta fecha como consecuencia de la buena marcha de la economía y el consumo”, señala Andrés Menéndez, director general de Trabajo Temporal de Randstad.

“En esta campaña navideña se mantiene el dinamismo en el mercado laboral de los últimos años, especialmente en la hostelería, como consecuencia del buen momento que vive el turismo y que está atrayendo a múltiples regiones visitantes nacionales e internacionales por estas fechas”, añade Andrés Menéndez.

Todas las comunidades autónomas registrarán mejores cifras que el año pasado, aunque con diferencias notables entre regiones. Extremadura (+7,5%) y Navarra (+6,9%) serán las que más crezcan, seguidas por Canarias (+6,4%), Aragón (+6,3%), Andalucía (+6%) y Cantabria (+6%).

En cifras absolutas, Andalucía volverá a situarse como la región con mayor volumen de contratación: 78.100 firmas, un 6% más respecto al año anterior. Le siguen Cataluña (69.670, +2,5%) y la Comunidad de Madrid (68.970, +5%), muy próximas en número de vacantes. En el lado contrario, La Rioja (2.620), Cantabria (5.570), Navarra (6.040) y Asturias (7.660) serán las regiones donde se firmarán menos contratos por su tamaño.