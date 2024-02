El Gobierno confirma la rebaja del IRPF por debajo de 20.000 euros para ahorrar casi 1.400 millones a las rentas más bajas

El Gobierno aplicará una rebaja impositiva para las rentas con ingresos por debajo de los 20.000 euros con la modificación reglamentaria del IRPF, con lo que se evitarán retrasos en su aplicación y no se tendrá que esperar por tanto a que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta medida beneficiará a 5,2 millones de contribuyentes, que se beneficiarán de un ahorro de casi 1.400 millones de euros. Así lo ha hecho oficial hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha explicado que se elevará el mínimo exento hasta los 15.876 euros, coincidente con el del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual", que implicará que los trabajadores que cobren el SMI (1.134 euros mensuales en 2024) "no sufra ninguna retención", y una rebaja fiscal para rentas inferiores a 20.000 euros. "Dicho de otra manera: que los contribuyentes que cobran hasta ese umbral estén exentos del pago de los correspondientes impuestos", ha remarcado la ministra.

Montero ha explicado que una persona que gane justo el SMI de 15.876 euros anuales, en el año 2017-2018 tenía una retención del 7%, pagando 1.111 euros al año a Hacienda. Ahora, con la rebaja fiscal aprobada los ciudadanos no tendrán que pagar nada. Otro ejemplo: una persona que gana un salario de 18.500 euros que corresponde al sueldo más frecuente del país, en 2024 pagará 1.128 euros frente a los 2.000 que pagaba en el año 2018, "casi la mitad que se pagaba con los gobiernos del Partido Popular". también se beneficiarán los pensionistas que tienen prestaciones bajas y medianas que "van también a pagar menos impuestos que con el PP". Así, ha puesto el ejemplo de un jubilado entre 65 y 75 años que cobra pensión de 1.214 euros (17.000 euros anuales), que en 2018 esta persona pagaba 1.462 euros, mientras que en 2024 pagará 224 euros.

Frente a esta rebaja fiscal a las rentas bajas, Montero ha reconocido que se le ha pedido un mayor esfuerzo a los que más tienen y ha recordado que el Ejecutivo ha incrementado la tributación de rentas de capital que superaban los 200.000 euros, se ha aprobado el impuesto de solidaridad a grandes fortunas, los gravámenes a la banca y energética o el 15% en sociedades para las multinacionales. "Todas estas medidas fiscales bajando o pidiendo un mayor esfuerzo han sido rechazadas por parte del Partido Popular. Su único interés es defender a los contribuyentes más privilegiados", ha criticado la vicepresidenta primera.

La modificación legal se hará en el proyecto de presupuestos

Con todo, el Gobierno ha modificado el reglamento del IRPF para que estos contribuyentes no soporten retención en el impuesto. La ministra ha matizado que no se trata de la modificación legal que requiere el rango de ley, aunque ha asegurado que esto se hará en el proyecto de presupuestos. "Esa modificación legal del IRPF se contemplará en el proyecto de presupuesto. Lo que hoy hacemos es modificar el reglamento de este impuesto para que, hasta que eso ocurra, no se le practiquen a los trabajadores retenciones que no corresponderían", ha insistido.