El Gobierno deja a España sin voz ni voto en el BCE al dejar sin gobernador el Banco de España

España no podrá votar en el próximo Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en asuntos de política monetaria, al no haberse nombrado un sustituto del exgobernador Pablo Hernández de Cos, una consecuencia «desafortunada» que «no tiene solución y que altera el funcionamiento de la institución, pese a que lo estamos discutiendo con el BCE», se quejó ayer el director general de Estadística, Ángel Gavilán, que recordó que la subgobernadora, Margarita Delgado, que ha asumido las funciones de De Cos, no puede usar ese derecho al no contemplarlo los estatutos del BCE. «Es la situación que han producido», reiteró.

Pese a que Delgado podrá asumir la mayoría de las competencias del gobernador hasta que el Gobierno nombre un sustituto, el estatuto del BCE establece que sólo los gobernadores de los bancos centrales nacionales pueden votar cuando se debatan asuntos relativos en temas de política monetaria, y sus sustituto únicamente estaría autorizados a representar a su país en "temas de capital". Por eso fuentes del BCE han confirmado que España no podrá votar en las próximas dos reuniones de tipos del Consejo de Gobierno del BCE, que se celebrarán el próximo 18 de julio y el 12 de septiembre.

Aunque intentó Gavilán evitar la polémica con su habitual discreción y no quiso detallar la situación creada por el Gobierno durante la presentación de las nuevas proyecciones económicas sobre España, sí que reconoció que este vacío de poder sí que "altera el funcionamiento" de la institución, pese a que en sus estatutos están previstos "mecanismos para solventar esta situación. Margarita Delgado asumirá todas las funciones que hasta ahora tenía el gobernador hasta que sea nombrado su sustituto".

Pablo Hernández de Cos concluyó el pasado lunes su mandato tras seis años al frente de la institución y el Ejecutivo aún no ha tomado una decisión firme sobre su relevo, aduciendo que "hay tiempo" hasta el mes de septiembre, ya que Delgado puede estar de manera interina ocupando el cargo hasta esa fecha, cuando ella también cesará en sus funciones.

Gavilán destacó la labor de Hernández de Cos al frente de la institución por su capacidad para transformar de forma a transformación de forma "significativa" al supervisor. "Le deseamos lo mejor en su futuro profesional", pero no detalló nada más.