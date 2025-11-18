El Gobierno dispara el techo de gasto para 2026 un 8,5%, hasta 216.177 millones

El Consejo de Ministros ha dado luz verde tanto el techo de gasto como a la nueva senda de estabilidad -que todavía tiene que ser aprobada la próxima semana por un Congreso en plena parálisis parlamentaria del Gobierno-. En concreto ha aprobado un techo de gasto total para el año 2026 de 212.0266.177 millones de euros, la cifra más alta presentada hasta ahora por un Ejecutivo español -el techo de gasto nacional sería de 212.026 millones-. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez da el paso para la presentación de los Presupuestos Generales, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado como "expansivos y responsables".

Junto con el techo de gasto, el Gobierno ha aprobado la senda fiscal hasta el año 2028, que prevé reducir el déficit del conjunto de Administraciones Públicas desde al 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas el déficit máximo será del 0,1% del PIB de forma anual hasta 2028 y 2029, mientras que para los ayuntamientos se ha marcado la estabilidad presupuestaria. La consolidación fiscal recaerá en la Administración General del Estado -el objetivo será del 1,8% para 2026, frente al 2,2% del año 2025- y en la Seguridad Social. -que el techo de gasto asume una transferencia de la Tesorería General de 22.881 millones de euros-. En 2027 el objetivo para la Administración General del Estado (AGE) será del 1,5% y en 2028, del 1,4%. En el caso de la Seguridad Social, Hacienda prevé que el déficit se sitúe en el 0,2% en 2026 y 2027 y que baje al 0,1% en 2028.

En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha aprobado un objetivo para las Administraciones Públicas el 100,9% del PIB en el 2026, el 100% en el 2027 y el 99,1% en el 2028. "Vamos a seguir reduciendo el pasivo de nuestro país, algo que llevamos haciendo con éxito los últimos años, tras haber alcanzado la deuda pública a su pico máximo durante la pandemia", ha destacado Montero, aunque su importe nominal continúa creciendo y ha superado ya los 1,7 billones de euros, según ha constatado el Banco de España.

El Gobierno también ha actualizado el cuadro macroeconómico, que contempla una revisión al alza del PIB para 2025 de dos décimas, hasta el 2,9%, y el mantenimiento de la proyección para 2026 en el 2,2% y una décima menos tanto para 2027 y 2028. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que esta mejora se ha realizado "porque España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente, gracias también, a un modelo de crecimiento que se basa, sobre todo, en su carácter equilibrado, además de responsable, a pesar del complejo contexto internacional y de una situación de desaceleración de nuestros principales socios dentro de la Unión Europea".

En materia de empleo, el cuadro macro mantiene el optimismo y recoge un incremento de la ocupación del 2,8% para este año, cinco décimas más que en 2024; del 2,1% para 2026 y del 1,9% tanto para 2027 como para 2028. Para la tasa de paro se ha proyectado que bajará al 10,5% este año, ocho décimas por debajo del registro de 2024; caerá al 9,9% en 2026, al 9,5% en 2027 y al 9% en 2028.

Cuerpo ha defendido estas previsiones porque se realizan con unos indicadores "que responden a criterios de sencillez, transparencia y posibilidad de compararlos con los datos de otros países, dado que salen de fuentes oficiales como el INE o Eurostat".

