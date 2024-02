El Gobierno reparte 270 millones en ayudas para el campo por la sequía y la guerra coincidiendo con la oleada de protestas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este martes el listado provisional de 139.756 titulares de explotaciones agrícolas productores de tierra de cultivo de secano, arroz y tomate de industria, que podrán recibir una ayuda extraordinaria de 268,7 millones de euros para compensar las dificultades debidas a la sequía y a las consecuencias de la de la guerra en Ucrania. Aunque la ayuda corresponde a un decreto aprobado la pasada primavera, la lista se ha difundido este martes coincidiendo con las marchas masivas de agricultores que han bloqueado decenas de carreteras españolas para protestar contra la crisis del campo.

En concreto, esta ayuda, establecida mediante el Real Decreto-ley 4/2023, del pasado 11 de mayo, beneficia a las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica, titulares de explotaciones agrícolas que sean elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) en la campaña 2023 y que cuenten en su explotación con tierras de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales, con tierras de cultivo de regadío en zonas de cultivo tradicional del arroz y tengan una superficie determinada para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas.

Los perceptores recibirán entre 19,94 y 39,88 euros por hectárea para las explotaciones que cuenten con la mayor parte de su superficie de tierra de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales, declarada en la campaña 2023 en las provincias clasificadas como zona de afectación media por la sequía, mientras que para los productores de arroz, se establece un importe unitario de 186,1 euros por hectárea subvencionable y de 407,6 euros por hectárea subvencionable para los productores de tomate de industria. Agricultura ha precisado que no se conceden ayudas a los beneficiarios cuyo importe total a percibir sea inferior a 200 euros.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo "entiende las preocupaciones del sector primario" y se hace cargo de ellas, poniendo como ejemplo la ayuda extraordinaria de 270 millones. En referencia a las protestas, Alegría ha subrayado que "respeta, por supuesto, a las personas que hoy se están manifestando". "Siempre vamos a estar al lado del sector primario de nuestro país como lo hemos venido demostrando", ha subrayado.

Tras la reunión mantenida el pasado viernes con Asaja, COAG y UPA, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó que desde 2022, el Gobierno español ha destinado unos 1.400 millones de euros en ayudas directas extraordinarias para los agricultores y ganaderos de toda España. Los sectores más beneficiados son los ganaderos, tanto de leche como de carne (unos 700 millones de euros) y se habilitaron casi 300 millones de euros para paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes.

Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con casi 270 millones de euros para apoyarles por la sequía. Otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola de la UE han ido a productores de frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara; 38,7 millones al sector citrícola; 8 millones de euros a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres) y 5 millones de euros para el sector apícola.

No obstante, la falta de medidas concretas para paliar los problemas actuales del sector -la sequía, los costes de producción disparados y precios que no los cubren, la competencia desleal de las importaciones de países terceros que no cumplen los requisitos europeos y el exceso de burocracia y de exigencias medioambientales de la Política Agraria Común (PAC)- han llevado a las organizaciones agrarias mayoritarias a lanzar un calendario de protestas que arrancarán a partir de este 8 de febrero y se extenderán durante todo el mes. Las protestas que se están produciendo ya en toda España, con importantes cortes de carreteras en diferentes regiones, se han impulsado de forma independiente a través de redes sociales.