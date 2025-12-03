Gonzalo Bernardos, economista: "Para no contrariar a Sumar, el PSOE no va a cambiar la política de vivienda"

El mercado inmobiliario español atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el tercer trimestre de 2025 cerró con el valor medio por metro cuadrado más alto registrado hasta ahora con 2.153,4 euros, lo que representa un aumento interanual del 12,1% y supera con holgura los niveles previos a la crisis financiera de 2008. En paralelo, las cifras de Idealista reflejan que el alquiler alcanzó en octubre una renta media de 14,5 euros por metro cuadrado tras crecer un 10,9% respecto al mismo mes del año anterior, aunque una décima por debajo del máximo de junio.

Ante este escenario, el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para aplicar las nuevas medidas contempladas con el fin de frenar las tensiones en precios y ampliar la oferta disponible, aunque una mala gestión podría ocasionar el efecto adverso. Entre los objetivos principales se encuentran la contención de subidas en zonas tensionadas, la restricción de compra a multipropietarios y el cumplimiento de las nuevas normas por parte de los propietarios de los inmuebles. Sin embargo, el despliegue de estas políticas avanza en medio de un clima de incertidumbre marcado por la disparidad territorial y por la respuesta desigual de un mercado que ya acumula años de presión estructural.

Los expertos coinciden en que la evolución futura del mercado dependerá en buena medida de cómo interioricen los propietarios las nuevas reglas del juego. Muchos analistas advierten de que la Ley de vivienda podría incrementar la sensación de inseguridad jurídica entre quienes alquilan sus inmuebles y que esta percepción puede frenar la incorporación de nuevas viviendas al mercado. Sostienen que la falta de claridad en algunos aspectos normativos y la posibilidad de cambios adicionales generan dudas sobre la rentabilidad futura y podrían llevar a algunos propietarios a cambiar su concepción entre riesgo y ganancia.

Bernardos opina sobre la intervención política en la vivienda

Gonzalo Bernardos, economista de reconocimiento internacional que participa en diversos programas de televisión, expone la realidad política que se oculta bajo el problema de vivienda que actualmente hay en nuestro país en un post de X. "Para no contrariar a Sumar, el PSOE no va a cambiar la política de vivienda del Gobierno. Por tanto, el acceso a una vivienda solo puede empeorar", comienza explicando el profesional en una de sus últimas publicaciones. La misma viene acompañada de un artículo de opinión firmado por su puño y letra, publicado en el medio especializado Expansión, en el que pone de manifiesto el hecho de que en ocasiones conviene más la falta de regulación que la mala intervención.

En este contexto, el economista centra su crítica a la evolución que tendrá el mercado de alquiler durante los próximos meses. "Si reside en régimen de arrendamiento, le aconsejo que haga todo lo que esté en su mano para comprar un inmueble", confirma. Algunos portales como Fotocasa ya han emitido un dictamen sobre la previsión para 2026 cuando, según ellos, la oferta se mantendrá limitada o incluso podría sufrir reducciones. "En el futuro, su principal problema no va a ser el importe del alquiler, sino encontrar un lugar donde residir. En Catalunya, donde está vigente un control de precios, ya lo es", afirma Bernardos.

El problema del mercado del alquiler para 2026

La principal problemática que se cierne sobre la falta de opciones de alquiler vendrá motivada por el desincentivo al pequeño propietario provocado por la Ley de Vivienda, junto a la inseguridad jurídica, que termina dejando desprotegidos a los propietarios. "Las inmobiliarias no anuncian su oferta en los portales porque las llamadas colapsan sus teléfonos", agrega en su publicación Bernardos. El desequilibrio entre la demanda y la oferta será todavía mayor y la accesibilidad a viviendas de arrendamiento será ciertamente compleja. "El Gobierno es experto en rectificar, pero descarten un cambio sustancial en su política de vivienda", apunta en el artículo.