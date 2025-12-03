El nuevo permiso retribuido de dos semanas para el cuidado de los hijos se podrá solicitar desde el 1 de enero de 2026: así debes hacerlo

Cuenta atrás para que los padres de hijos menores de ocho años puedan solicitar el nuevo permiso retribuido de dos semanas por cuidados. La Seguridad Social está informando mediante correos y mensajes móviles a 365.747 potenciales beneficiarios de que a partir del 1 de enero de 2026 se podrá solicitar este nuevo permiso.

Este verano, el Gobierno alcanzó un acuerdo para ampliar el permiso por nacimiento una semanas adicional hasta un total de 17 semanas y añadir dos semanas remuneradas al permiso de cuidados, que se suman a las ocho semanas no retribuidas ya existentes, dando un total de 10 semanas por cuidados.

La ampliación fue convalidada en septiembre en el Congreso e implica que los padres podrán disfrutar de un total de 19 semanas retribuidas -con un base reguladora del 100%- de permisos de nacimiento, adopción y cuidados. En el caso de las familias monoparentales, se les eleva a 32 semanas el permiso por nacimiento y respecto a las dos semanas de permiso por cuidado de menor hasta ocho años, en su caso serán cuatro semanas.

Mientras que la ampliación del permiso de nacimiento entró en vigor el 31 de julio, dos días después de la publicación del real decreto en el BOE, las familias podrán solicitar las dos nuevas semanas remuneradas de cuidados a partir de enero de 2026.

Cómo se podrán disfrutar esas semanas

Las nuevas dos semanas adicionales remuneradas de cuidados se pueden usar de forma flexible hasta que el menor cumpla ocho años, en los periodos o jornadas parciales de trabajo que elijan las familias. Asimismo, estas dos semanas pueden disfrutarlas también "de forma retroactiva" aquellas familias cuyos hijos e hijas hayan nacido o sido adoptados a partir del 2 de agosto del año 2024, fecha en la que España tenía la obligación de transponer la directiva europea.

Cómo solicitarlo

El nuevo permiso se puede solicitar a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social, con una antelación máxima de 15 días y siempre que se haya avisado a la empresa con al menos 15 días de antelación para que el empleador envíe el certificado de empresa con la fecha de inicio y final del descanso