El Ibex 35 marca un nuevo máximo histórico aupado por Inditex

La subida de las acciones de Inditex un 8%, después de presentar sus resultados de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, han propiciado que la bolsa española registrara esta mañana un nuevo máximo histórico intradía cerca de 16.700 puntos, según datos del mercado.

A las diez horas, el principal indicador del mercado nacional, Ibex 35, ganaba 205,7 puntos, equivalentes al 1,31%, hasta 16.678,8 puntos. En el año acumula una subida del 43,84%.

La subida responde a la buena acogida del mercado a los resultados de Inditex, la empresa con mayor capitalización de la bolsa española, que en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal ha ganado 4.622 millones de euros con un alza del 3,9% y que avanzaba ahora el 7,93%, la mayor ganancia del Ibex.

Además, colaboraban en la subida otros grandes valores, como Repsol, que subía el 1,42%; BBVA, el 0,37%, Telefónica, el 0,25% e Iberdrola, el 0,17%. Solo bajaba Banco Santander, el 0,02%.