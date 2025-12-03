El grupo ACS desarrollará el mayor proyecto de producción de litio de Europa

El grupo ACS refuerza su posición en el negocio de la minería y, más concretamente, en el de una de las materias primas que se consideran críticas y estratégicas, el litio. La compañía que preside Florentino Pérez ha anunciado hoy que participará en el mayor proyecto de producción de litio de Europa, el "Lionheart", de la mano de la compañía alemana Vulcan Energy, en la que invertirá 169 millones de euros, con lo que se convertirá en uno de sus principales inversores.

La compañía ha detallado que sus filiales Sedgman y Hochtief Infrastructure han sido designadas como contratistas de ingeniería, adquisición y gestión de la construcción para el proyecto "Lionheart", proporcionando una solución integral para la planta de extracción de litio de 397 millones de euros y para la planta central de litio de 337 millones de euros.

Al mismo tiempo, Hochtief ha acordado una inversión en Vulcan de 169 millones de euros, que incluye una inversión de 39 millones de euros en el proyecto Lionheart y una suscripción de hasta 130 millones de euros en acciones de Vulcan, con lo que pasará a ser uno de los principales inversores de esta compañía.

ACS ha explicado que como parte de este proyecto, Sedgman y Hochtief gestionarán, desde la ingeniería hasta la construcción y puesta en marcha, la planta de extracción de litio y la planta central de litio, que juntas producirán suficiente hidróxido de litio monohidratado (LHM) para aproximadamente 500.000 baterías de vehículos eléctricos al año.

Proyecto estratégico

Ubicado en el valle del Alto Rin, el proyecto "Lionheart" tendrá una capacidad de producción de 24.000 toneladas de hidróxido de litio monohidratado (LHM) apto para baterías a partir de salmuera geotérmica y, al mismo tiempo, generará calor y energía renovables. Para dar salida a esta materia prima, la compañía ha firmado acuerdos de compra con clientes líderes centrados en Europa dentro de la cadena de valor de las baterías en Europa.

El proyecto ha obtenido la calificación de Proyecto Estratégico de la UE en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, en reconocimiento de su potencial transformador para el futuro de la energía limpia y la independencia del litio en Europa.

Vulcan ha recibido ya una importante ayuda pública, que incluye 204 millones de euros en subvenciones de los gobiernos federal y estatal alemanes. En total, ha conseguido una financiación de 2.193 millones de euros, incluyendo un préstamo de 250 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones.

Juan Santamaría, consejero delegado de ACS, ha declarado que el proyecto "es una iniciativa emblemática para el futuro de la energía limpia en Europa, ya que combina la producción de litio con la generación de energía renovable. Se trata de un proyecto estratégico de gran impacto que se ajusta a las capacidades globales de nuestro grupo en materia de infraestructuras energéticas".

El directivo ha destacado que la experiencia de ACS en el procesamiento de minerales y en infraestructuras convierten al grupo en el socio ideal para el desarrollo de este tipo de proyectos. La compañía, a través de sus filiales Sedgman (proveedor de soluciones integradas de procesamiento de minerales) y la australiana Thiess (compañía de servicios globales de minería), es líder del mercado en la ejecución de proyectos de minerales críticos, con un historial probado, unos sólidos resultados financieros y una sólida cartera de proyectos en curso. Con una amplia capacidad de ejecución en EE UU, Canadá, Europa, Australia y Asia, ACS está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de crecimiento en minerales críticos, esenciales para la transición energética mundial, la fabricación avanzada y los sectores tecnológicos.

En energía limpia, estas materias primas son fundamentales para la transición energética mundial. El litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras son cruciales para las baterías, los paneles solares, las turbinas eólicas y la infraestructura de red.

Minerales como las tierras raras, el titanio y el vanadio son vitales también son esenciales para las aplicaciones de defensa, incluidas las aleaciones aeroespaciales, las municiones guiadas de precisión y las comunicaciones seguras.

Igualmente, el cobre, el litio y las tierras raras sustentan la infraestructura digital que alimenta los centros de datos, los semiconductores y las telecomunicaciones.