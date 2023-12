Guía de novedades y ventajas fiscales para autónomos en 2024

Cuenta atrás para el nuevo año y para la entrada en vigor de numerosas novedades fiscales que afectarán a los más de tres millones de trabajadores autónomos que hay en España. Adaptarse correctamente a estos cambios es clave para evitar futuros problemas con Hacienda. Para hacer esta tarea más sencilla, Malt, el mayor marketplace de freelancers en Europa, se ha unido con TaxDown para crear "La Guía del Freelance". El documento, además de recopilar los desafíos en materia fiscal que llegarán con el nuevo año, también recoge las principales ventajas de las que se pueden beneficiar. Estos son los puntos más importantes:

1. Ajustes en el sistema de cotización en función de los ingresos reales. Desde el 1 de enero de 2023, el sistema de cotización para autónomos se adaptó para basarse en el rendimiento neto, según el Real Decreto-ley 13/2022. Esta reforma, que se aplicará de 2023 a 2025, establece cuotas progresivas. Para 2024, se reducirá la carga para los autónomos de tramos más bajos y aumentará para los de los superiores. Así, la cuota mensual de los tramos 1, 2 y 3 se verá reducida entre un 2,1% y un 3,8%, los tramos 4, 5 y 6 permanecerán igual y los tramos del 7 al 15 se verán incrementados entre un 2,5% y un 6%. En la siguiente tabla puede consultar las nuevas cuotas a pagar (en rojo) en 2024 y las bases de cotización (en azul) en función de los rendimientos mensuales netos:

Cotización de autónomos Miguel Roselló

2. Régimen especial de franquicia del IVA. En este nuevo régimen, el límite de facturación queda establecido en 85.000 euros anuales, por lo que los autónomos que no superen dicha cantidad, no tendrán que realizar liquidaciones trimestrales y anual del IVA. Si bien este régimen entrará en vigor en 2025, ya se empiezan a sentar las bases para su funcionamiento.

3. Declaración de la Renta obligatoria. Anteriormente, únicamente los autónomos que hubieran obtenido un rendimiento neto anual igual o superior a 1.000 euros tenían la obligación de realizar la declaración de la Renta. Sin embargo, a partir de 2024 todos tienen la obligación de presentarla, independientemente de su facturación o ingresos. Según la modalidad escogida, en algunos casos se deberá presentar cada trimestre una declaración mientras que la declaración anual será obligatoria siempre, independientemente de la modalidad.

4. Kit Digital. Es un programa de ayuda económica que permite impulsar la transformación digital a través de acciones como el diseño y optimización de páginas web, gestión de redes sociales, etc. Sumado a esto, y de acuerdo con la Guía del Freelance, en la actualidad existen más de 10.000 Agentes Digitalizadores, es decir, empresas o profesionales expertos que guían y ayudan en este proceso. A partir del 2024, las Comunidades de Bienes y las Sociedades Civiles ya pueden solicitar este bono digital siguiendo unos sencillos requisitos: estar al día con sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, estar inscrito en el Censo de empresarios de la Agencia Tributaria y no incurrir en incompatibilidades de subvenciones.

5. Cuota cero. Como indica su nombre, consiste en pagar cero euros en la cuota de autónomos. Los requisitos para solicitarlo son no haber estado dado de alta como trabajador autónomo en los últimos dos años, no ser autónomo colaborador, no tener deudas con Hacienda y la Seguridad Social y estar dado de alta en la tarifa plana estatal. La novedad para este año es que esta cuota (que anteriormente solo era posible en la Comunidad de Madrid, Murcia, Baleares, Andalucía, La Rioja y Canarias), ahora también está disponible para los autónomos en Extremadura.

En la Guía del Freelance de Malt & TaxDown se indican otras ventajas fiscales para autónomos que, si bien por ahora no cuenta con novedades para el próximo año, se vuelven fundamentales:

6. Tarifa plana. Es una reducción en la cotización durante los primeros meses de actividad para facilitar la afiliación de nuevos trabajadores al régimen de autónomo. Así, el pago durante el primer año se queda en 85,71 euros, cifra que puede ser prorrogable por otro año más siempre y cuando se pueda acreditar mediante la declaración de la Renta que los rendimientos económicos son inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta tarifa plana está pensada para nuevos autónomos, pero los que ya han sido autónomos pueden acogerse a ella si se han beneficiado con anterioridad de esta tarifa, siempre y cuando hayan pasado tres años desde la última baja en el RETA. Si no te has beneficiado anteriormente, podrás acogerte a esta tarifa siempre y cuando hayan pasado dos años desde la fecha de tu última baja. Al igual que para el resto de ayudas, es importante que el autónomo se encuentre al corriente de pago con la Administración Pública.

7. Beneficios para colectivos. Las bonificaciones en las cuotas para colectivos específicos están destinadas para mujeres menores de 35 años, hombres menores de 30, víctimas de violencia de género o terrorismo, personas con discapacidad o bien para la maternidad.

8. Gastos deducibles. Estos gastos que reducen la base imponible del IRPF pueden ser gastos corrientes (alquiler de locales, material de oficina, suministros, publicidad), un porcentaje del IVA de vehículo particular (solo si es usado para la actividad), gastos como luz, agua, internet o electricidad en caso de trabajar desde casa o bien cursos y formaciones.