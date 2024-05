Guía práctica sobre la tributación de las ventas en Wallapop, Vinted, Milanuncios o eBay

Wallapop y la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) han presentado la “Guía práctica para vendedores de Wallapop sobre la tributación de la venta de segunda mano”, un documento informativo con las claves de cómo tributar en el IRPF las ventas de productos de segunda mano tras la entrada en vigor de la directiva DAC7 en enero de 2023. LA RAZÓN recopila los puntos principales de la guía para tributar correctamente las ventas realizadas en plataformas como Wallapop, Vinted, Milanuncios o eBay.

¿Qué es DAC7?

DAC7 es una directiva europea por la que las plataformas digitales deben compartir con Hacienda los datos fiscales de algunos de sus usuarios. Para Wallapop y otras plataformas de segunda mano implica que deberán informar a Hacienda sobre aquellos vendedores que, durante un año natural, hayan completado más de 30 ventas y generado más de 2.000 euros con estas ventas.

¿Cómo tributan las ventas por productos de segunda mano?

Los vendedores profesionales deben tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, e incluyendo dichos ingresos en su declaración de la renta. Sin embargo, en el caso de los particulares, la realidad es más sencilla y sólo se tributan por el IRPF aquellas ventas que suponen una ganancia patrimonial, es decir, en las que se venda un producto reutilizado por un precio superior al que se adquirió. Es decir, si has comprado un libro por valor de 20 euros y lo vendes en Wallapop por 25 euros, deberás pagar tus impuestos sobre

esos 5 euros de beneficio.

En este caso, el vendedor deberá incluir en su declaración de la Renta esta información en el apartado "Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales", a partir de la casilla 1624 de la declaración. El contribuyente deberá pagar entre el 19% y el 23% en función del beneficio obtenido y de manera gradual. En concreto, los rendimientos y ganancias totales percibidos durante un año tributan según los siguientes tipos impositivos progresivos:

• Los primeros 6.000 euros de beneficio tributarán al 19%.

• Los beneficios de entre 6.000 euros y 50.000 euros tributarán al 21%.

• Los beneficios de entre 50.000 euros y 200.000 euros tributarán al 23%.

• Los beneficios de entre 200.000 euros y 300.000 euros tributarán al 27%.

• Todos los beneficios superiores a 300.000 euros tributarán al 28%.

Cinco casos prácticos

1.Vendedor particular que ha vendido 5 artículos por menos 2.000 euros y que no ha tenido ningún beneficio. ¿Debe declararlo? No, porque no hay beneficios y además no llega a los umbrales de DAC7.

2.Vendedor particular que ha vendido 5 artículos por menos 2.000 euros, pero ha tenido 50 euros de beneficio. ¿Debe declararlo? Sí, porque ha tenido beneficios, por lo tanto, deberá tributar el 19% de las ganancias (9,5 euros), pero a no llegar a los umbrales de DAC7.

3. Vendedor particular que ha vendido 5 artículos por más 2.000 euros y que no ha tenido ningún beneficio. ¿Debe declararlo? No, porque no hay beneficios pese a llegar a los umbrales de DAC7.

4. Vendedor particular que ha vendido un coche clásico que le costó 40.000 euros por 100.000 euros, generando un beneficio de 60.000 euros. ¿Debe declararlo? Sí, como ha tenido 60.000 euros de beneficio, debe declarar este beneficio y tributar el 19% para los primeros 6.000 euros, 21% para los siguientes 50.000 y 23% para los 4.000 restantes (es decir: 12.560 euros). Además, las cuantías obtenidas llegan a los umbrales de DAC7.

5. Vendedor profesional que ha vendido 500 artículos por más de 10.000 euros (es su modelo de negocio). ¿Debe declararlo? Sí, debe tributar en las mismas condiciones que hasta ahora, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, y tendrá que tributar por dichos ingresos en su declaración de la Renta. Y, además, llega los umbrales de DAC7.

Y si no tengo el ticket de compra, ¿cómo demuestro a Hacienda que no he tenido una ganancia patrimonial?

En caso de no contar con estos documentos, puedes apoyarte en otros recursos para justificar el valor de los productos que has vendido. Por ejemplo, si los compraste a través de Wallapop, podrás justificar el precio de esas compras revisando tu historial en la plataforma. También podrías justificar el precio de estos artículos con un extracto bancario, un email de confirmación de compra o cualquier documento que acredite el precio por el que los adquiriste.

He vendido un vehículo y el comprador ha pagado los impuestos, ¿tengo que declararlo también?

Esta venta está recogida por los umbrales de DAC7 si supera los 2.000 euros (o si, en total has realizado más de 30 ventas). En ese caso, Wallapop deberá compartir con Hacienda algunos de tus datos fiscales, ya que habrás alcanzado los umbrales determinados por esta directiva DAC7. En el caso de haber obtenido beneficios por esta venta (es decir, si has vendido este coche por un importe superior al que te costó), deberás declararlo en tu declaración de la Renta.