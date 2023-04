Guía de la subida de las pensiones: estas son las cuantías mínimas no contributivas en 2023

Las personas que no hayan cotizado o no lo hayan hecho lo suficiente también tienen derecho a acceder a una pensión, aunque esta será no contributiva. Estas prestaciones protegen a todos los ciudadanos en dos supuestos, jubilación o invalidez, cuando se encuentran en situación de necesidad económica y carecen de recursos, claro está, siempre y cuando cumplan unos requisitos de edad, discapacidad, renta y residencia en territorio español.

Con la subida del 15% extra que se aplicó en verano de 2022 (y que se ha prorrogado durante 2023), las cuantías de las pensiones no contributivas quedan de la siguiente manera:

-Pensión básica no contributiva de jubilación: 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año en 14 pagas).

-Pensión no contributiva de jubilación del 25%: 121,15 euros mensuales (1.696,1 euros al año).

-Pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 411,91 euros al mes (5.766,74 euros anuales).

-Pensión no contributiva de jubilación con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: 387,68 euros al mes (5.427,52 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez: 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: 726,91 euros mensuales (10.176,81 euros anuales).

-Pensión no contributiva de invalidez con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: 411,91 euros al mes (5.766,88 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con tres beneficiarios en la misma unidad familiar: 387,68 euros mensuales (5.427,52 euros al año).

-Pensión no contributiva de invalidez con cuatro beneficiarios en la misma unidad familiar: 375,57 euros al mes (5.005,98 anuales).

-Pensión no contributiva de invalidez con cinco beneficiarios en la misma unidad familiar: 368,30 euros al mes (5.156,2 euros al año).

Subidas de 2024 a 2027 con la reforma de las pensiones

La segunda parte de la reforma de las pensiones, aprobada hace un mes en Consejo de Ministros, incluye varias medidas para incrementar los ingresos del sistema y algunas otras destinadas a mejorar las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, que entre 2024 y 2027 se revalorizarán por encima de la inflación. En concreto, está previsto que la mínima contributiva suba un 22%, para alcanzar en 2027 el 60% de la renta mediana para un hogar con dos adultos, y que la mínima no contributiva aumente un 29,50% durante los próximos cuatro años para situarse en el 75% del umbral pobreza individual.