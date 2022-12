Las pensiones no contributivas no subirán el 8,5% en 2023. ¿Qué pensionistas notarán más la subida?

La llegada de 2023 traerá buenas noticias para los pensionistas, la principal de ellas: el alza de sus prestaciones. Las pensiones subirán el año que viene un 8,5%, mientras que otras mantendrán el incremento que ya se les aplicó en verano del 15%. LA RAZÓN explica cómo subirán las pensiones por categorías en 2023 y cuáles serán los beneficiarios que noten una mayor mejoría de sus ayudas.

Las pensiones contributivas subirán en 2023 en torno a un 8,5%, la revalorización más alta de la historia y también la más cara, con un coste aproximado de 15.300 millones de euros. Las pensiones se actualizan desde 2022 con la fórmula de revalorización recogida en la ley de reforma de las pensiones en la que se tiene en cuenta, como referencia para determinar la subida de estas prestaciones, el IPC interanual promedio de 12 meses (de diciembre del año anterior a noviembre del ejercicio en vigor). Este incremento de 2023 es también más del triple que el aplicado en 2022, cuando las pensiones contributivas subieron un 2,5% y las pensiones mínimas contributivas un 3%.

Por su parte, las pensiones no contributivas mantendrán durante 2023 la subida del 15% pactada el pasado 2 de junio. EH Bildu confirmó su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tras haber alcanzado un acuerdo con el PSOE y Podemos que, entre otros puntos, prorrogará durante todo el año que viene la subida del 15% de estas pensiones. Esta decisión podría trasladarse también al Ingreso Mínimo Vital (IMV), ya que su cuantía se determina en función del importe fijado para las pensiones no contributivas de acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2 a) de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece esta ayuda, aunque aún está pendiente de que se aprueben los Presupuestos.

Entonces, ¿qué pensionistas notarán una mayor subida? Los pensionistas no contributivos gozarán en 2023 de una prórroga de la subida extra que se les aplicó en verano, por lo tanto, realmente son los que han experimentado un mayor incremento de sus prestaciones. No obstante, como todo apunta a que con la prórroga los pensionistas no contributivos seguirán cobrando en 2023 las mismas cuantías que se revalorizaron en julio, realmente no notarán un cambio en sus ingresos, ya que el aumento se les aplicó por adelantado al ser un colectivo más vulnerable frente a las subidas de precios, ya que sus prestaciones son mucho más bajas. En cambio, los perceptores de las pensiones contributivas sí que notarán un incremento de sus ingresos con el inicio de año, aunque este objetivamente es menor que el experimentado por los pensionistas no contributivos. Los que se llevarán una mayor alegría serán los beneficiarios de la pensión máxima, que en 2023 superará por primera vez la barrera de los 3.000 euros.

Así subirán, previsiblemente, las pensiones contributivas, incluidas las mínimas, y no contributivas en 2023:

Pensiones contributivas

Por primera vez en la historia la pensión máxima superará la barrera de los 3.000 euros. En concreto, la pensión máxima, limitada en 2022 a 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas (39.468,66 euros anuales), subirá en 239,63 euros, hasta los 3.058,82 euros (42.823,49 euros al año).

En cuanto a la pensión media de jubilación, que en noviembre alcanzó los 1.258,80 euros mensuales, su cuantía de 2023 se incrementaría en 107 euros al mes hasta situarse en 1.365,80 euros mensuales (19.121,20 euros al año en 14 pagas). Por su parte, la pensión media de viudedad, que este mes de noviembre fue de 781,20 euros al mes, crecería hasta los 847,60 euros mensuales (11.866,42 euros al año). La pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), pasaría de los 1.094 euros mensuales registrados en noviembre a 1.187 euros de media en 2023. De acuerdo con la nómina de noviembre, hay 9,9 millones de pensiones contributivas.

Pensiones contributivas mínimas

La pensión mínima de jubilación para 2022 con 65 años o más es de 12.467 euros al año en 14 pagas (890,50 euros mensuales), con cónyuge a cargo; 10.103,80 euros al año en 14 pagas (721,70 euros mensuales), sin cónyuge; y 9.590 euros al año en 14 pagas (685 euros mensuales), con cónyuge no a cargo. Aplicando la revalorización del 8,5%, la pensión mínima de jubilación para 2023 con 65 años o más será la siguiente: 13.526 euros al año (966,19 euros mensuales) con cónyuge a cargo; 10.962,62 euros al año en 14 pagas (783,04 euros mensuales), sin cónyuge; y 10.405 euros al año en 14 pagas (734,22 euros mensuales), con cónyuge no a cargo.

Puede consultar cómo subirán todos los tipos de pensiones mínimas el año que viene haciendo clic en este enlace.

Pensiones no contributivas

Con la subida del 15% extra que se aplicó en verano (y que se prorrogará durante 2023), las cuantías de las pensiones no contributivas quedaron de la siguiente manera:

-Pensión básica no contributiva de jubilación: pasó de 421,40 euros a 484,61 euros mensuales.

-Pensión no contributiva de jubilación del 25%: pasó 105,35 euros al mes a 121,15 euros mensuales.

-Pensión no contributiva de jubilación con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: pasó de 358,19 euros al mes a 411,91 euros.

-Pensión no contributiva de jubilación con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: de 337,12 euros al mes a 387,68 euros.

-Pensión no contributiva de invalidez: pasó de 421,40 euros a 484,61 euros mensuales.

-Pensión no contributiva de invalidez con el incremento del 50%: 632,10 euros al mes se quedaron en 726,91 euros.

-Pensión no contributiva de invalidez con dos beneficiarios en la misma unidad familiar: pasó de 358,19 euros al mes a 411, 91 euros.

-Pensión no contributiva de invalidez con tres o más beneficiarios en la misma unidad familiar: de 337,12 euros al mes a 387,68 euros.